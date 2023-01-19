На Останкинской телебашне в День студента впервые сыграют в квиз

25 января в концертном зале «Останкино», расположенном на территории Останкинской телебашни, пройдет интеллектуальная игра «Квиз на телебашне». В ней запланировано участие студенческих команд из МГУ им. М.В. Ломоносова, ГИТР, РГГУ и других вузов столицы. Гостей мероприятия ждет харизматичный и искрометный ведущий, увлекательные вопросы, камерная атмосфера, а любителей быстро и вкусно перекусить – телебуфет. Участникам предстоит интеллектуально сразиться за титул победителя первого «Квиза на телебашне».

Для студентов дневного отделения высших учебных заведений и высшего профессионального образования в этот праздничный день Останкинская телебашня приготовила скидки на билеты и меню кофейни на высоте 334 метров, а всем Татьянам – вкусные комплименты от работников ресторанного комплекса «7 Небо». Скидки не суммируются друг с другом и другими предложениями телебашни.

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