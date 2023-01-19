Сергей Жуков открывает караоке-бар «Евгенич» в самом центре Москвы

Новый бар Сергея Жукова расположился на Старом Арбате. Его дизайн, меню и антураж вдохновлены известным сериалом «Евгенич», где Сергей сыграл главную роль. В просторном двухэтажном особняке, стилизованном под квартиру киномузыканта, гостей ждет множество сюрпризов.

Сериал «Евгенич» о популярном в 1990-е годы музыканте, который вернулся на вершины хит-парадов через 30 лет, вышел в 2021 году на телеканале «Пятница» и сразу стал хитом. Веселые приключения Евгенича в исполнении Сергея Жукова, отличный актерский состав (Охлобыстин, Сычев), звездные камео от Ольги Бузовой до Игоря Акинфеева, музыкальные хиты как из 90-х, так и новые актуальные - всё это сделало сериал одним из самых обсуждаемых и ожидаемых. Воссоздать душевную и теплую атмосферу сериала Сергей Жуков решил, открыв караоке-рюмочную. При этом была выбрана стилизация под квартиру Евгенича. В двухэтажной квартире музыканта на Арбате гостей ждут авторские настойки, домашняя кухня, непринужденная атмосфера и возможность исполнить свои любимые песни. Как говорит сам Сергей Жуков: «В “Евгенич”-баре будет очень вкусно, уютно, и здесь всегда можно прибухнуть интеллигентно».

Оценить обстановку можно уже 20 января на технической вечеринке. Первые гости будут веселиться под зажигательные хиты от кавер-группы. Кроме того, планируется дегустация авторский настоек и сочных чебуреков для полного погружения в атмосферу сериала и жизнь главного героя.

Запуск будущего культового места развлечений от уже культового музыканта Сергея Жукова состоится 20 января в 19.00.

Где? Москва, Арбат, д. 6/2.

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