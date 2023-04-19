На севере Москвы построят картинную галерею Василия Нестеренко

Государственное автономное учреждение города Москвы «Московская государственная экспертиза» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства здания Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко». Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

В Савеловском районе столицы планируется построить новое здание картинной галереи известного живописца и народного художника России Василия Нестеренко. Мастер известен не только полотнами на темы русской истории и христианской религиозности, но и участием в воссоздании живописного убранства храма Христа Спасителя в Москве.

Проект будущей галереи художника реализуют на участке площадью 0,18 га. Поэтажная суммарная площадь застройки составит свыше 4,4 тыс. кв м. Сейчас на данной территории находится неиспользуемое здание площадью 1,2 тыс. кв м. Его необходимо будет снести.

На четырех этажах оборудуют большие экспозиционно-выставочные залы и фондохранилище, информационный центр, магазин, билетную кассу и многофункциональную общественную зону с гардеробом. В галерее выделят помещение для образовательных мероприятий и кафе. Здание будет технологически оснащенным и комфортным как для посетителей, так и для работников. Для перемещения экспонатов в выставочные и экспозиционные залы из фондохранилища и мастерских предусмотрен лифт. Также в новом здании запроектированы современные инженерные сети и различные системы, в том числе система активной противопожарной защиты. При выполнении наружных работ будет применяться натуральный камень, крупноразмерные плиты и объемные декоративные элементы из стеклофибробетона.

Застройщик – Департамент строительства города Москвы. Проектировщик – ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт градостроительного и системного проектирования».

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