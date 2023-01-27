ВЛАДИМИР: В Центре современной культуры «Флигель» состоится открытие выставки визуальной поэзии Светы Литвак «Сигналы и знаки»

Света Литвак – поэт, прозаик, художник и акционист, член Союза писателей Москвы. Родилась в г. Коврове Владимирской области. Автор более десяти книг поэзии и прозы и множества публикаций в периодике и антологиях. Основатель и куратор — совместно с Николаем Байтовым — московского Клуба литературного перформанса и автор-режиссёр множества перформансов и хэппеннингов, проведенных в рамках Клуба. Финалист премии «Поэт года-2012», лауреат премии журнала «Дети Ра» и Международной отметины имени отца русского футуризма Давида Бурлюка.

Творчество художницы выражается множеством стилей, языков, способов письма. Это невероятный микс русского фольклора, футуризма, зауми, комбинаторной и визуальной поэзии, с неизменным критическим переосмыслением и изменением их автором. Некоторые эксперименты Светы с визуальным воплощением поэзии и прозы, с лишением тестов почти всех языковых условностей, привели к тому, что Литвак причислили к числу трикстеров московской художественной жизни. Света не противится тому, что признана мифологическим существом, «демонически-комическим дублером культурного героя, с чертами плута, озорника». Задача трикстера – изменить суть игрового процесса, ситуации и жизни, а не творить злой умысел, ведь ему важен сам процесс. И своим творчеством Света Литвак это наглядно демонстрирует.

Визуальная поэзия предлагает обращаться с текстом так же, как художник обращается с красками, но выражается это, как правило, непохожими способами. Одни поэты придают стихам особую графическую форму, создавая геометрические фигуры или узнаваемые предметы. Другие собирают из отдельных слов и обрывков фраз затейливые коллажи. Третьи вставляют в текст графику и рисунки, как такую же важную частью стихов или прозы, как и слова.

Новая выставка «Сигналы и знаки» задаёт зрителю множество вопросов, удачно зашифровывая ответ на них, магически перемешивая звуки и линии.

Как читать визуальную поэзию? Может ли глаз вытянуть звук из иероглифа? Что означает граница двух зон: звукописи и графики – для практикующего перебежчика из одной в другую? Существуют ли шумные изображения и каллиграфический воздух? Каковы капризы письма, созданные разными тактиками, системными подходами или бессознательными жестами?

Света Литвак ищет ответ: ведёт ли хоть один из этих путей к большей интенсивности высказывания и концентрации информации, доказывают ли эти опыты факт существования родства между поэзией и графикой? Художница предлагает разобраться с философскими вопросами: не слишком ли легко выигрывает магическая власть преодоления границ в конкурентной борьбе с магической властью установления границ? Не является ли, в каком-то смысле, визуальная поэзия эмблемой поэтического произведения — условным изображением поэтического высказывания художественными средствами.

Выставка «Сигналы и знаки» во «Флигеле» - невероятный квест, где вы либо найдёте ответы на вопросы, либо наткнётесь на новые вопросы, которые увлекут вас в невероятный лабиринт из замыслов художника и тайных знаков.

Выставка «Сигналы и знаки» в ЦСК «Флигель» завершит работу 26 февраля.

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