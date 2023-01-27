25 и 26 февраля Московская филармония и театральная компания «Трикстер» представляют премьеру нового музыкального спектакля «Пилигримы. Путешествие с оркестром». Лауреаты премии «Золотая маска», режиссеры Мария Литвинова и Вячеслав Игнатов создадут на сцене Зала Чайковского захватывающее действо — 7 волшебных миров, которые артисты театра наполнят фантастическими персонажами, а музыканты Российского национального молодежного симфонического оркестра — прекрасной музыкой. Это масштабный проект для семейной публики, над которым работают 195 человек, в том числе танцовщики и цирковые артисты.

Мария Литвинова и Вячеслав Игнатов хорошо известны своими постановками в музыкальном театре, среди которых опера-квест «Путешествие в страну Джамблей» в Пермском театре оперы и балета (2014), космоопера «Дидона и Эней» в театре «Трикстер» (2020), опера «Орфей и Эвридика» в Нижегородском театре оперы и балета (2022). Каждый их спектакль — новый волшебный мир с продуманным до мелочей визуальным стилем, фантазийными костюмами и удивительной атмосферой. По приглашению Московской филармонии режиссеры дебютируют на концертной сцене.

Проект «Пилигримы» родился из взаимного желания филармонии и театра «Трикстер» создать захватывающий музыкальный спектакль, через театральное действо показать, насколько интересным и впечатляющим может быть мир симфонической музыки, чтобы каждый зритель захотел вновь прийти в зал и услышать оркестр.

Главные герои спектакля совершат большое морское путешествие, полное увлекательных, порой опасных приключений. Маршрут им укажет таинственная карта: она обещает привести к сокровищам, которые сделают счастливыми всех. В пути они увидят разные состояния моря — сцену Зала Чайковского заполнят более 50 метров морских волн; встретят огненных людей, огромного спрута, фантастических морских обитателей, русалок, тритонов и других удивительных существ. Счастье герои найдут на чудесном острове, но каким именно оно будет — зрители узнают на спектакле.

Оркестр, олицетворяющий звучащее время, помогает создать неповторимый образ каждого из волшебных миров. В спектакле прозвучат шедевры симфонической музыки XIX-XX веков: очень разные, но одинаково известные и любимые в мире сочинения, которые гармонично соединит визуальная и режиссерская часть.

Помимо музыкантов Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением дирижера Алексея Рубина, на сцену выйдут более 20 артистов театра «Трикстер». В их числе — актеры, танцовщики и цирковые артисты. Хореографию ставит Михаил Колегов; он работал над оперными спектаклями в Большом театре, сотрудничал с Международным фестивалем CONTEXT. Diana Vishneva, МХТ имени Чехова, Московским ТЮЗом и многими другими театрами.

Мария Литвинова и Вячеслав Игнатов обещают зрителям много волшебства. Они подчеркивают, что создают универсальный спектакль для семейной аудитории, где каждый найдет свою историю. А удивительные превращения и сценические чудеса в исполнении высокопрофессиональных артистов смогут удивить, подарить радость и яркие впечатления и детям, и взрослым.

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