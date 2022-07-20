На торги Аукционного дома «Литфонд» выставлены редчайшие петровские издания

27 июля Аукционный дом «Литфонд» проведет очередные торги, на которых будет представлено 340 лотов антикварных книг, рукописей, автографов, географических карт, фотографий, плакатов и других уникумов. В их числе – чрезвычайные редкости петровской эпохи.

Открывают каталог аукциона пять петровских книг, среди которых сенсационная находка для ценителей антиквариата – второй известный экземпляр книги «Зрелище жития человеческого, различными животных притчами…» (1712 г.). «Сборник басен петровского времени «Зрелище жития человеческого» чрезвычайно редкое издание. Оно отсутствует в крупнейших книгохранилищах нашей страны. В литературе известны лишь два дефектных экземпляра, находившиеся в библиотеке Демьяна Бедного в 1928 г. Они не поступили вместе со всем его собранием в Библиотеку Литературного музея, и местонахождение их в настоящее время не известно. Нам не пришлось видеть этого издания …», − такими словами начала свое исследование «Затерянное издание «Зрелища жития человеческого»» одна из авторов сводного каталога книг петровского времени, руководитель отдела редкой книги Государственной Публичной библиотеки (РНБ) Татьяна Быкова, которая сама не держала в руках и не видела ни одного экземпляра описываемого ею выпуска.

На сегодняшний день это издание представлено в фондах Музея книги Российской Государственной библиотеки (РГБ) всего в одном экземпляре – причем, сильно дефектном. В остальных библиотеках книга по-прежнему отсутствует. Выставленный на торги выпуск намного полнее того, что хранится в РГБ. Первоначальная ставка на редкость заявлена в размере 450 000 рублей.

Еще один ценный петровский раритет – первый учебник математики, изданный в России «Арифметика, сиречь наука числителная» Леонтия Магницкого (Москва, Печатный двор, январь 1703 года). Любопытный исторический факт: псевдоним «Магницкий» автор учебника получил от Петра I. Самодержец, будучи восхищен блестящими познаниями Леонтия в математических науках, сравнил его с магнитом. Издание обладает коллекционной ценностью музейного уровня, и на одном из прошлых аукционов ушло с молотка за 1 100 000 рублей. На предстоящих торгах у библиофилов есть фора: стартовая ставка указана 450 000 рублей.

Чрезвычайно редким произведением петровской эпохи является также особый экземпляр гравюр к изданию: «Новейшие основания и практика артиллерии / Ернеста Брауна капитана артиллерии в Гданске 1682 года» (Москва, Печатный двор, 1709-1710 гг.). Отличие издания в том, что на подавляющем большинстве известных экземпляров этой книги название гравировано.

А в представленном, как и еще в одном, что хранится в каталоге Библиотеки Академии наук (БАН), на фронтисписе авторство и слова «Гданецъ 1687» вписаны от руки чернилами. Причем, имя автора на издании БАН указано как «Ернес», а у выставленной на торги книги – «Ернис». Другой особенностью аукционного экземпляра является то, что на гравюре 7/8 все надписи гравированы. На чертежах изображены артиллерийские орудия, устройство батареи, калибровка снарядов, расчет полета снаряда, приспособления для установки орудия на лафет. Гравюры выполнены Пикартом и Девитом методом копирования их с немецкого издания, в котором фронтиспис и большинство рисунков и чертежей были гравированы Николаем Лангом, а часть – автором книги Эрнстом Брауном.

Примечательно, что чертежи 4, 7/8 и лист 21даже содержат подпись Девита, им же гравирован фронтиспис (правда, уже без подписи). Пикарт не оставил подпись ни под одной из своих работ, но его участие подтверждается письмом Петра I от 29 сентября 1709 года, в котором сообщается: «… чтоб он против фигур, которые есть в Броуновой книге … велел вырезать таковы фигуры Пикарту и напечатать и подтвердить, чтоб он меру с них снял не спеша …». Заявленное издание − редкий образец одной из первых книг гражданской печати времен Петровских реформ. На торгах учебник по артиллерийскому делу в русском переводе выставлен по лидирующей ставке 340 000 рублей.

Невероятно редко встречается и издание старинной грамоты Максимилиана I об императорской власти на Руси (1718 г.), отпечатанное тиражом всего 310 экземпляров.

Известно, что когда Петр I в 1718 году собирался провозгласить себя императором, то эта грамота стала главным подтверждением его права на императорский титул. Именно в качестве доказательства этого права государь распорядился напечатать грамоту Максимилиана I с переводом на основные европейские языки. Первоначальная ставка за раритетный документ назначена 280 000 рублей.

Настоящим подарком для коллекционеров станет экземпляр знаменитого издания «Табели о рангах…» («Печатано в Московской типографии, лета Господня 1722, генваря в 30 день»). Ученые-книговеды до сих пор не смогли найти и описать экземпляр, подобный этому петровскому документу, заявленному на предстоящих торгах. Похожий экземпляр не обнаружен в библиографических справочниках и выставлен на аукцион по стартовой цене за 450 000 рублей.

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