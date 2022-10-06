На церемонии вручения Russian Creative Awards покажут первую в мире оперу о креативных индустриях

Продолжается прием заявок на участие во II Российской национальной премии в сфере креативных индустрий. На победу в премии претендует уже свыше 600 проектов из более чем 50 регионов России. Торжественная церемония вручения премии пройдет 1 декабря в концертном зале «Зарядье» в формате уникальной оперной постановки мирового уровня. Об этом рассказали на прошедшей в ТАСС пресс-конференции о премии представители Администрации Президента России, организаторы и члены жюри премии, а также участники творческой группы церемонии награждения. Заявочная кампания продлится до середины октября – подать заявку на соискание высшей награды в сфере креативных индустрий можно на сайте www.rc-awards.ru.

В пресс-конференции приняли участие заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, руководитель Роскультцентра, директор форума «Российская креативная неделя» и Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Марина Абрамова, член оргкомитета премии, генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин, режиссер церемонии награждения Юрий Квятковский и члены жюри премии – президент Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий и руководитель Школы управления СКОЛКОВО Александр Ким. В ходе мероприятия организаторы и эксперты обсудили актуальность премии для развития сферы креативных индустрий, творческую концепцию церемонии награждения и ход заявочной кампании.

Открыл мероприятие Александр Журавский, отметивший значимую роль премии в развитии креативной экономики России. «Премия позволяет нам выявлять своих героев и показывать самых талантливых и креативных людей, способных претворять в жизнь по-настоящему интересные проекты, открывая новые национальные возможности и достижения. Это действенный механизм, который формирует общественные инициативы, популяризирует отрасль и вовлекает в нее все новых людей», – заявил он.

Александр Журавский также рассказал о переходе стран на креативную модель экономики, которая обеспечивает работой более 1% мирового населения. Поддерживает тренд и Россия, которая еще три года назад увеличила долю креативного сектора в экономике почти до 2,5 трлн рублей или 2% от национального ВВП. Системная государственная поддержка креативных индустрий позволит к 2030 году увеличить их долю в российской экономике до 6%, а долю занятых в творческих профессиях граждан до 15%.

«Нынешнее время – это новая возможность обратиться к российским компаниям, брендам, институциям, пространствам – лидерам креативных индустрий. И премия Russian Creative Awards даёт нам возможность увидеть большое число новых проектов и лиц, которые составляют креативную экономику нашей страны», – отметил Журавский.

Как рассказала в своем выступлении директор премии Марина Абрамова, за месяц этапа приема заявок, который продлится в этом году до 16 октября, на премию было подано уже свыше 600 заявок из более чем 50 регионов России. «Это почти на 20% выше показателя прошлого года за аналогичный период. Обусловлено это во многом тем, что номинировать проекты теперь могут не только организации и компании, но и физические лица. Конкурс открыт для всех».

«Russian Creative Awards создает фундамент для развития креативных индустрий в России, формируя уникальную базу кросс-отраслевых проектов и представляя лучшие интеграционные решения искусства и креативного бизнеса. Номинанты премии и их проекты являются, с одной стороны, продуктами нашего культурного многообразия, а с другой – они демонстрируют самые прогрессивные современные технологии», – подчеркнула Абрамова.

Итоги Премии будут подведены 1 декабря в ходе грандиозной церемонии награждения в московском концертном зале «Зарядье», который превратится в пантеон для новых героев креативных индустрий. «Участники и гости церемонии награждения увидят уникальную оперную постановку про креативные индустрии. Сейчас пишется эксклюзивное либретто, это будет ни на что не похожее действие», – сообщила Марина Абрамова.

Подробнее о церемонии награждения рассказали Илья Бачурин, представитель оргкомитета премии и театральный режиссер Юрий Квятковский. «Художественный замысел и все действо задуманы и создаются сильнейшей на сегодня командой специалистов – как единое актуальное мультижанровое произведение, в котором далекое прошлое будет встречаться с будущим. Конечно же, как и представление прошлого года, церемония награждения Russian Creative Awards 2022 не обойдется без звездных имен мирового уровня», – поделился Илья Бачурин.

По словам Юрия Квятковского, художественная часть представления будет построена на нестандартном и новаторском решении. Все номинации, презентации номинантов и вручение наград будут облачены в форму современной оперы, состоящей как из классических, так и из современных фрагментов.

«Нас, создателей церемонии, вдохновляет античность как отправная точка. Практически у каждого креативного направления в Древней Греции был свой покровитель, свое божество. В нашей структуре оперного действия, именно такие персонажи и будут приветствовать номинантов и лауреатов. Мы хотим построить Пантеон – но не условный, и не только смысловой, а настоящий, из физических объектов. Каждый победитель премии будет представлен в этом городе своим собственным объектом, – поделился Квятковский, – Сам музыкальный материал также создается специально под это событие. Либретто уже готово и находится в руках композитора Петра Айду. Активно пишется авторская музыка, которую исполнит оркестр народных инструментов и хор. В постановке также примут участие оперные солисты и хореографическая труппа».

Каждая составляющая церемонии награждения будет содержать как современный контент, представленный актуальным артистом или исполнителем, так и классический. В итоге зрителям будет представлено полотно, не противопоставляющее классику современности, но объединяющее классическое наследие с актуальным искусством.

Александр Ким, руководитель Школы управления СКОЛКОВО, отметил высокую актуальность Russian Creative Awards для творческого сообщества России и страны в целом. «Креативные индустрии составляют существенный пласт в экономике и представляют собой совокупность очень интеллектуально емких отраслей. Несмотря на турбулентные и сложные времена, я уверен, что эти индустрии останутся драйвером общественного развития. Премия Russian Creative Awards очень важна и актуальна – она позволяет показать широкой общественности примеры лучших проектов в сфере креативных индустрий, реализованных в России. Такие проекты в свою очередь могут стать ориентиром для многих предпринимателей и компаний», — подчеркнул он.

Важность и актуальность премии подчеркнул и президент Cоюза дизайнеров России, вице-президент экспертного совета Агентства креативных индустрий Виталий Ставицкий: «Российская национальная премия в сфере креативных индустрий – это важнейшее и самое главное событие для бизнеса и представителей креативных индустрий в сложившейся политической и экономической ситуации. С каждым годом креативные индустрии занимают все больший сегмент в российской экономике, и все больше специалистов начинают себя ассоциировать с ними. Это дает серьезный толчок для формирования современного интеллектуального общества».

В 2021 году церемония награждения премии также прошла в концертном зале «Зарядье» в виде постановки, подготовленной театральным режиссером Максимом Диденко совместно с дирижером Теодором Курентзисом и оркестром musicAeterna, балетмейстером Ильей Оши и поэтом Львом Рубинштейном.

Russian Creative Awards – это единственная в мире кросс-отраслевая премия, объединяющая все существующие креативные индустрии. Идея о запуске премии появилась на первой «Российской креативной неделе», крупнейшем федеральном событии в области креативных индустрий, и была учреждена по инициативе первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко. Организаторами выступают дирекция «Российской креативной недели», АНО «Креативная экономика» и ФГБУ «Роскультцентр».

Фото — ТАСС

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