О музах и минувшем

Говорить о «солнце русской поэзии» - Александре Сергеевиче Пушкине - и его ярком свете всегда интересно и сложно одновременно. 23 декабря гости камерного зала знаменитого Дома Пашкова вспомнили пушкинские строки, подарившие бессмертие его таким разным и прекрасным музам.

Встречу открыла ведущая и исполнительница партии фортепиано — заслуженный работник культуры Российской Федерации, кандидат искусствоведения, доцент Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Наталия Ивановна Тетерина. Обращаясь к аудитории, Наталия Ивановна отметила, что Пушкин был одарен удивительной способностью любить и воспевать любовь.

Представители разных возрастов и поколений с одинаковым волнением вслушиваются в звуки романсов Михаила Ивановича Глинки, Александра Сергеевича Даргомыжского, Николая Андреевича Римского-Корсакова, Цезаря Антоновича Кюи, Петра Ильича Чайковского, Александра Александровича Алябьева.

Эти небольшие рассказы о любви и разлуке подарили гостям вечера солист и режиссёр Камерной сцены имени Б.А. Покровского Большого театра Эдем Ибраимов (бас); лауреат всероссийского и международного конкурсов, солистка и художественный руководитель Московского камерного ансамбля «Новэль» Ксения Одинцова (сопрано); студентка вокального факультета Международного славянского института Мария Кармакова (сопрано) и лауреат международных конкурсов Владислав Петлеванный (кларнет). Анне Керн, Екатерине Бакуниной, Амалии Ризнич, Марии Раевской и пока безымянным «красавицам столетий» выпало счастье быть не только современницами, но и музами символа русской поэзии. Наверное, именно поэтому поэтические посвящения им собрали столько неравнодушных и благодарных слушателей.

На концерте «Минувшее меня объемлет живо...» также прозвучали записи романсов «Редеет облаков летучая гряда», «Я помню чудное мгновенье» и «Заклинание» в исполнении Сергея Лемешева и Ирины Архиповой.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.