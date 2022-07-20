На ВДНХ отметят Международный день шахмат

21 июля с 15:30 до 17:30 в Шахматном клубе на Главной выставке страны состоится серия игр для всех желающих, приуроченная к Международному дню шахмат. Турниры проведет международный гроссмейстер Владимир Малахов. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Гостей Шахматного клуба ждет сеанс одновременной игры в блиц на четырех досках с режимом времени «5 минут плюс 3 секунды на ход» и «3 минуты плюс 2 секунды на ход». Кроме того, для более опытных шахматистов пройдет сеанс одновременной игры на десяти досках. В игре примет участие чемпион мира в составе команды России, заслуженный мастер спорта России Владимир Малахов. После завершения сеанса посетители Шахматного клуба смогут взять автограф и пообщаться с гроссмейстером.

Шахматный клуб — один из символов современной ВДНХ, он появился в годы возрождения Выставки в 2015 году. Легкая конструкция гармонично вписалась в архитектурный ансамбль ВДНХ за счет природной формы и отделки из натурального дерева. Асимметричный силуэт павильона вместе с витражным окном в клетку напоминает о напряжении в шахматной игре. Любители интеллектуальной игры могут собираться здесь как на профессиональные, так и на любительские турниры. В универсальной игровой комнате установлено 12 деревянных столов с удобными скамейками. Играть можно совершенно бесплатно. Клуб открыт ежедневно с 11:00 до 22:00. Подробности можно узнать на сайте.

Кроме того, в зоне Ландшафтного парка «Природа наук и искусств» находится зал для игр под открытым небом. Он предназначен для поклонников настольных состязаний. Под аркой, покрытой вьющимися растениями, посетители ВДНХ могут сразиться в шахматы за столами, на которых изображены шахматные доски. Фигуры необходимо взять с собой.

Во времена СССР на Выставке работала шахматная секция. Работники Выставки совершенствовали свое мастерство, изучали теорию шахматной игры, анализировали партии известных гроссмейстеров, а лучшие игроки участвовали в соревнованиях. В 2000-х годах на разных площадках Выставки проходили личные и командные соревнования. Так, в 2011 году любители шахмат приняли участие в сеансе одновременной игры с чемпионом мира по шахматам, международным гроссмейстером, заслуженным мастером спорта СССР Анатолием Карповым, в 2014 году на ВДНХ прошел шахматный чемпионат «Кубок Мэра», в 2017 году в рамках состязания «Сто досок» состоялся сеанс одновременной игры с российским шахматистом, гроссмейстером Сергеем Карякиным. В 2019 году Шахматный клуб ВДНХ стал одной из основных площадок празднования Международного дня шахмат в Москве. Его гостями стали более 1500 гостей.

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