Резиденция «Каскад + digital» при поддержке Музея Москвы объявляет набор на интенсивы

Проектная школа для подростков «Каскад» в рамках резиденции «Каскад + digital» объявляет набор на четыре интенсива. Сбор заявок на участие в направлениях «Тело и звук», «Музей и город», «Дададружба» и «Генеалогия в действии» продлится до 26 марта включительно. Работа в группах будет идти всего три месяца. Созданные в рамках интенсивов проекты войдут в итоговую выставку в павильоне №49 на ВДНХ — постоянной резиденции «Каскад + digital», которая проходит при поддержке Музея Москвы.

«Тело и звук»

Направление для тех, кто хотел бы создать перформанс, танец, видео, звуковую инсталляцию или мультимедийный проект. Участники курса пройдут все этапы реализации собственного проекта, освоят телесные и звуковые практики, познакомятся с методами создания хореографии и композиции, проанализируют работы в области современного танца, экспериментальной музыки и звука.

Кураторы:

Катя Калюжная — танц-художница, выпускница программы интегративной работы с телом Somatic body (The International Somatic Movement Education and Therapy Association, ISMETA). В своих работах обращается как к повседневным действиям, так и к телесным практикам, создавая разные поводы для импровизации и композиции.

Максим Сергеев — композитор, диджей. Звуком начал заниматься в конце 1990-х годов в составе экспериментального дуэта Membranoids. Сейчас творчество Максима — сплошной эксперимент: он пишет музыку для постановок в театре «Трикстер», работает с мультимедийными проектами и современной хореографией.

«Музей и город»

Участники этого направления смогут провести собственное художественное исследование — осмыслить город как место сосуществования друг с другом и пространство для высказывания. Подростки попытаются разобраться, как городская инфраструктура влияет на восприятие искусства и почему конфликтная среда города не раз становилась темой для художественных работ. Также участники изучат устройство общественных пространств и разберутся в том, каким образом художники пытались их проблематизировать в своих произведениях.

Куратор:

Никита Спиридонов — художник, композитор, куратор, основатель коллектива u/n multitude. Участник VI Московской биеннале современного искусства. Автор видеотрилогии «Дубнинская серия», посвященной истории канала имени Москвы, сталинским репрессиям и политике памяти. Руководитель и куратор галереи «Парк».

«Дададружба»

Направление под кураторством арт-дуэта «ЕлиКука» (Олег Елисеев и Евгений Куковеров). С самого начала творческой деятельности арт-дуэт был участником художественных и музыкальных объединений, содружеств, сообществ, концернов и групп. Групповая работа и дружба — основные принципы при создании произведений для «ЕлиКука». Вместе с кураторами ребята научатся дружить через искусство и создавать искусство при помощи дружбы.

Кураторы:

«ЕлиКука» — арт-дуэт художников Олега Елисеева и Евгения Куковерова. Группа создает инсталляции, перформансы и занимается живописью. Художники стали известны благодаря серии интерактивных кинетических инсталляций, которые провоцируют нарушение привычных правил поведения на выставке: зрителю предлагается трогать, передвигать с места на место элементы, выстраивать экспозицию по его усмотрению («Тренажеры миропорядка», галерея «Риджина», Москва).

«Генеалогия в действии: как раскопать историю семьи». Совместно с «Новой школой»

Интенсив для тех, кто давно хотел узнать больше о своих корнях. На курсе участники познакомятся с источниками и инструментами генеалогического исследования: адрес-календарями, метрическими книгами, справочными книгами губерний, проектом «Прожито», программами для создания генеалогического древа. В качестве итогового проекта каждый разработает генеалогическое древо собственной семьи и выступит с рассказом о семейной истории.

Куратор:

Светлана Рябова — кандидат исторических наук, учитель истории и обществознания в «Новой школе», автор статей и книг по истории городского досуга и увеселительных садов Москвы и Петербурга конца XIX – начала ХХ века, редактор документальных фильмов студии Владимира Раевского, создатель и редактор телеграм-каналов «Музей одного дедушки» и «Немытый модерн».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.