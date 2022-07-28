На ВДНХ воссоздадут исторический вкус мороженого и изготовят самый большой холодный десерт

30–31 июля 2022 года на территории Главной выставки страны пройдет фестиваль «Лето. Мороженое. ВДНХ». Посетители Выставки смогут продегустировать воссозданный исторический вкус ванильного пломбира, продававшегося на ВДНХ в советское время. Повара московской фабрики мороженого АО «БРПИ» поставили перед собой цель установить мировой рекорд, изготовив самый большой десерт из мороженого весом 100 килограммов.

«С открытия Выставки в 1939 году самыми популярными видами мороженого у посетителей были сливовое, черносмородиновое и кизиловое. Помимо киосков и морозильных тележек на ВСХВ располагался павильон «Главхладпром», который в 1956 году был переименован в «Мороженое», где гостям предлагался широкий ассортимент молочной продукции. Сегодня холодный десерт на Главной выставке страны можно приобрести в мобильных киосках, на фуд-корте, в «Рестомаркете», кафе «Мороженое» и «Лаборатории мороженого». В рамках фестиваля на территории Выставки будут размещены дополнительные 30 локаций продаж мороженого самых разнообразных вкусов. Они будут работать на ВДНХ до 7 августа 2022 года», — рассказал генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров.

В субботу, 30 июля, благодаря сохранившимся архивам будет воссоздан вкус мороженого ВДНХ — реконструкция фирменного «исторического» вкуса, предлагавшегося гостям ВДНХ более полувека назад: ванильный пломбир с прослойкой сливового варенья и орехами фундука. Посетителям и гостям расскажут историю создания мороженого на Выставке и его вкусовые характеристики, а также предложат продегустировать десерт. Повара московской фабрики мороженого АО «БРПИ» будут стремиться к цели установить рекорд и изготовить самый большой в мире десерт из мороженого на основе воссозданного исторического пломбира ВДНХ, представляющего собой полутораметровую креманку с мороженым весом 100 килограммов, украшенную орехами. Мероприятия пройдут с 14:00 на площадке гастрономического пространства «Рестомаркет».

В рамках фестиваля на площадке «Рестомаркета» гостей ждет развлекательная программа: танцевальные мастер-классы от «Союзмультпарка», выступления поющих шеф-поваров и коллектива Mint Cover Band, дегустация уникальных вкусов мороженого: лайм, мандарин с шоколадом, кайенский перец, сельдерей, черная смородина, морковь, огурец с пряными травами.

В дни фестиваля в кафе «Мороженое» и «Лаборатории мороженого» для посетителей проведут творческие мастерские, шоу оригинального жанра, игротеку, а также обучение декорированию мороженого и приготовлению десертов.

Фестиваль проводится ВДНХ совместно с московской фабрикой мороженого АО «БРПИ». Подробная программа — на официальном сайте ВДНХ.

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