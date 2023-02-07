На ВДНХ вручили первые карты лауреатов Выставки

Первые карты лауреатов Выставки получили те, кто в свое время был награжден медалями ВСХВ — ВДНХ СССР — ВВЦ. Сейчас статус лауреата дает возможность бесплатно посещать собственные музейно-выставочные пространства и некоторые музеи-резиденты. Список пополняется.

Проект стартовал 18 декабря 2022 года. Всего за это время было рассмотрено свыше 100 заявлений. Названия и дизайн карты выбрали в рамках голосования проекта «Активный гражданин». Лауреаты Выставки могут бесплатно посетить Музей ВДНХ, Центр «Космонавтика и авиация», Музей славянской письменности «Слово», Музей городского хозяйства Москвы, Музей Транспорта Москвы, павильон «Макет Москвы», Музейно-выставочный комплекс истории государственной службы (павильон №71), павильон №25 «Нефть», павильон «Умный город». Программа пополняется новыми площадками.

Первые лауреаты Выставки уже получили персональные карты. Владимир Крюков, многократный участник ВДНХ СССР, награжден тремя золотыми медалями Выставки. Лауреатом стал Владимир Чебан — передовик сельского хозяйства Молдавской ССР. Также карту лауреата ВДНХ получил Владимир Резчиков, награжденный в 1987 году серебряной медалью ВДНХ за научно-технические разработки.

Карту лауреата получил Нодари Одишвили. Будучи 13-летним школьником, он посещал Республиканскую станцию юных натуралистов Северо-Осетинской АССР. За успешное проведение опыта и выращивание рекордного урожая картофеля был награжден медалью «Юный участник ВДНХ».

Заместитель директора Сибирского научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства Клара Панкова неоднократно представляла Новосибирскую область на ВДНХ, а в 1985 году была награждена бронзовой медалью Выставки.

Участница ВВЦ 2010 года Галина Логунова была награждена медалью «За успехи в научно-техническом творчестве» на Х Всероссийской выставке научно-технического творчества молодежи НТТМ-2010.

Также в числе первых карту вручили Александру Григорьеву. Он удостоен серебряной медали на выставке 1989 года разработки в области информационных технологий. Спортивного журналиста Владимира Судакова в 1986 году наградили золотой медалью ВДНХ за популяризацию здорового образа жизни. Еще один лауреат — Марина Широкова — обладатель бронзовой медали 1984 года за организацию научно-технического творчества молодежи.

Программа для лауреатов Выставки — это дань уважения тем, кто своими достижениями внес вклад в развитие страны и был награжден медалями ВДНХ. Всего с момента открытия Выставки в 1939 году было награждено медалями свыше 1 млн человек.

Каждый, кто был награжден медалью, сегодня может стать лауреатом Выставки. Для этого нужно направить обращение на электронную почту info@vdnh.ru или лично (либо посредством законного представителя) обратиться в инфоцентры ВДНХ.

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