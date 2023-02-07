ЦДМ на Лубянке приглашает на семейный фестиваль «Любовь – это…»

По 13 марта 2023 года в «Центральном Детском Магазине на Лубянке» проходит фестиваль для всей семьи «Любовь – это…», организованный ЦДМ в коллаборации с популярным брендом Love is. В эти дни гостей ждет тематическая ярмарка и обширная праздничная программа: мастер-классы, выставка, фотозоны, аквагрим, флешмоб, конкурсы и розыгрыш подарков. Вход свободный.

«Больше месяца в ЦДМ на Лубянке будет проходить романтический фестиваль для всей семьи. Подобный формат вместе со всемирно известным брендом Love is мы реализуем впервые. Насыщенная программа фестиваля включает как детские активности, так и мероприятия для молодежи и пар. Каждый гость ЦДМ сможет окунуться в атмосферу романтики, поучаствовать в интересных конкурсах и мастер-классах, создать собственный праздничный стиль и выбрать подарки для любимых», – рассказали в пресс-службе ЦДМ на Лубянке.

В эти дни ЦДМ на Лубянке превратится в одну из самых романтических площадок города. В историческом пространстве главного атриума появится масштабная застройка, посвященная известному бренду Love is: арт-объекты в форме гигантских сердец, тематическая ярмарка, красочные фотозоны и уникальная выставка коллекционных стикеров с персонажами любимой многими поколениями жвачки. Точкой притяжения в зоне проведения фестиваля станет большое цветущее дерево, символизирующее приход весны.

В рамках фестиваля гостей ждут развлекательные и познавательные мероприятия. Бесплатные активности для детей и взрослых будут проходить в праздничные и выходные дни: 11, 12, 14, 18, 19, 23, 25, 26 февраля и 4, 5, 8, 11 и 12 марта. В эти дни посетители смогут сделать аквагрим и принять участие в мастер-классах по кастомизации одежды, созданию открыток-валентинок, чеканке монет в стилистике Love is, созданию украшений из цветов. Приятные сюрпризы ждут гостей 14 февраля, 23 февраля и 8 марта.

Торжественное открытие фестиваля состоится в субботу, 11 февраля. С 15:00 до 18:00 гостей ждут праздничные активности: дискотека под романтические хиты, танцевальный флешмоб, конкурсы с розыгрышем призов, мастер-класс по кастомизации одежды, аквагрим. В 16:00 коллекционер Ольга Роговенко расскажет об экспонатах уникальной выставки, объединяющей более 1500 стикеров жвачки Love is. Главным событием дня станет организация для всех желающих шуточных регистраций брака на фоне гигантского сердца. Пары смогут сделать яркие фотографии со свадебной бутафорией и получить «свидетельства» о наличии второй половинки.

Гости ЦДМ не только смогут окунуться в атмосферу романтики, но и найти эксклюзивные решения в фирменном стиле Love is, которые станут отличным подарком для родных и близких в праздничные дни. Во время работы фестиваля – по 13 марта, посетители, совершившие покупки в зоне Love is на сумму от 1000 рублей, смогут принять участие в розыгрыше призов, среди них: стикеры, жевательные резинки, мармелад, конфеты, лимонад, сумки-шоперы.

С подробной программой фестиваля и правилами акции можно ознакомиться на праздничном сайте ЦДМ.

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