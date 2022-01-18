На занятиях в подмосковных библиотеках школьники смогут использовать очки виртуальной реальности

0
68

Московская губернская универсальная библиотека совместно с компанией «Полимедиа» при поддержке Российского общества «Знание» начала разработку мероприятий с использованием очков виртуальной реальности «ClassVR».

vr в библиотеках

Это будут просветительские занятия для школьников по разным областям знаний, на которых дети смогут буквально «погрузиться» в тему: виртуальная реальность сделает наглядными сведения по химии, биологии, географии, истории, астрономии, литературе, математике.

Пилотный запуск проекта «Знание в VR», технологии и методологию которого сейчас тестируют на базе Губернской библиотеки, планируется 1 февраля.

На первом этапе комплекты очков виртуальной реальности поступят в бесплатное пользование в 15 библиотек трех муниципалитетов Московской области. Затем проект будет масштабирован на другие библиотеки региона.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяВыставка «Уют и Разумов» открывается в галерее OVCHARENKO
Следующая статьяМитя Фомин представил в свой день рождения клип «Удивительная»

Похожие статьиПредоставлено автором

ПУБЛИКУЕМ КОММЕНТАРИИ ПОЗИТИВНО НАСТРОЕННЫХ ЛЮДЕЙ:

Оставьте ваш комментарий
Ваше имя