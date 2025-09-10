Начались съёмки третьего сезона семейной комедии «Праздники»

Кинокомпания 1-2-3 Production по заказу телеканала ТНТ приступила к съёмкам третьего сезона сериала «Праздники». Это продолжение истории семьи Пыжовых, которые собираются за одним столом по значимым событиям и стараются не поссориться. Однако в этот раз сделать это будет ещё труднее. В третьем сезоне авторы обещают появление нового персонажа: мамы героя Сергея Канаева — Паши. Кто ее сыграет — пока секрет.

В новом сезоне сериала «Праздники» тесть выходит на пенсию. Энергии у него теперь слишком много: он берётся за ремонт дачи, варит самогон и увлекается рыбалкой. Тёща, уставшая терпеть чрезмерную активность мужа, устраивает его на работу. Но Виктор Васильевич Пыжов, узнав о плане жены, делает всё, чтобы его уволили, и даже решает уговорить Наталью Николаевну тоже выйти на пенсию.

Паша и Лена живут в Петербурге, но регулярно приезжают к родителям по праздникам и выходным. Паша начинает зарабатывать больше Лены и мечтает уговорить её на второго ребёнка. У Вовика и Юли тоже всё хорошо в финансовом плане. Правда, карьера Вовика развивается так стремительно, что у него буквально «сносит крышу». Заземлить его может только тесть, но с ним Вовик ссорится, а их брак с Юлей оказывается на грани развода.

К своим ролям вернутся актёры: Мария Аронова, Виталий Хаев, Анастасия Калашникова, Яна Енжаева, Никита Павленко и Сергей Канаев. Режиссёр — Борис Дергачёв. Оператор-постановщик — Александр Чаплинский. Креативные продюсеры: Денис Шенин и Дмитрий Ковалев. Исполнительный продюсер — Дмитрий Кондратюк.

Мария Аронова, актриса: «В нашей истории есть смех, слёзы, ссоры и примирения, как в любой жизни. В третьем сезоне зрители узнают героев ещё ближе, увидят, как они взрослеют и меняются, как пробуют сохранить любовь и тепло дома. Ситуации наших персонажей становятся ещё честнее и острее — каждый узнает себя, свои семейные радости и трудности».