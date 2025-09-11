VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

В Сербии стартовал День российского кино

В сербском городе Вране, в рамках Всемирного детского фестиваля анимационного кино «Golden Snail» («Золотая улитка»), пройдет День российского кино, организованный РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

В программу вошли короткометражные анимационные фильмы:

  • «Мы сидим на карантине (Я рисую карантин)» (2023, реж. Мария Коган-Лернер, Анна-Мария Черниговская) – документальная анимация о том, как дети переживали дни самоизоляции во время пандемии 2020 года.
  • «Переход» (2023, реж. Дарья Волчок) – история о разном восприятии времени: пока толпа стоит в ожидании зеленого света, главный герой стремительно мчится вперед.
  • «Гимнастка» (2021, реж. Анна Кузина) – история девушки, работающей продавцом в магазине тканей, чья жизнь меняется после случайной встречи с группой гимнасток.

Фестиваль «Золотая улитка» собирает молодых кинематографистов со всего мира. Он проводится при поддержке Министерства культуры Республики Сербия и администрации города Вране, предоставляя площадку для обмена опытом и знакомства с лучшими образцами детской и юношеской анимации.

Российские фильмы традиционно любимы сербской публикой. В августе этого года в рамках летнего фестиваля Zemun Fest в Белграде зрители увидели сказочный хит Олега Погодина «Конёк-Горбунок». В этом году Сербия впервые присоединилась к юбилейной, 10-й всероссийской акции «Ночь кино»: в Русском доме в Белграде показали три картины программы – семейное фэнтези «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича», военную драму к 80-летию Победы «Группа крови» и музыкальный байопик с Юрой Борисовым «Пророк. История Александра Пушкина».

