Наиля Аскер-заде получила приз международного конкурса «Золотая лента 2020» за фильм «Опасный вирус‑2»

Доку­мен­таль­ный фильм жур­на­ли­ста теле­ка­на­ла «Рос­сия» Наи­ли Аскер-заде «Опас­ный вирус‑2» о созда­нии рос­сий­ской вак­ци­ны в борь­бе с COVID-19 удо­сто­ен пре­мии «Золо­тая лен­та 2020 – выда­ю­щи­е­ся пере­да­чи, посвя­щён­ные борь­бе с пан­де­ми­ей» в номи­на­ции «Спе­ци­аль­ный репор­таж». Кон­курс про­во­дил­ся в Китае в рам­ках ини­ци­а­ти­вы «Один пояс и один путь», все­го в кон­кур­се участ­во­ва­ло более 80 про­ек­тов из 28 стран.

8 апре­ля 2021 года приз Наи­ле Аскер-заде и съё­моч­ной груп­пе филь­ма «Опас­ный вирус‑2» вру­чил Руко­во­ди­тель Евразий­ско­го бюро CCTV Китая Ван Бинь.

«Меди­а­кор­по­ра­ция Китая учре­ди­ла эту пре­мию в кон­це про­шло­го года, что­бы объ­еди­нить уси­лия жур­на­ли­стов по все­му миру для точ­но­го и объ­ек­тив­но­го осве­ще­ния борь­бы с пан­де­ми­ей, что­бы мир быст­рее вер­нул­ся к про­шлой жиз­ни. В репор­та­жах ВГТРК была осве­ще­на про­бле­ма созда­ния вак­ци­ны и её при­ме­не­ния. Эта очень акту­аль­ная тема, кото­рая пода­ри­ла надеж­ду все­му чело­ве­че­ству на побе­ду над опас­ным виру­сом. Поэто­му жюри реши­ли при­су­дить пре­мию имен­но филь­му «Опас­ный вирус‑2». Это объ­ём­ный и объ­ек­тив­ный репор­таж, имен­но бла­го­да­ря таким надёж­ным филь­мам рос­сий­ских и китай­ских сце­на­ри­стов мир боль­ше узнал о виру­се, о том, как бороть­ся и как одер­жать побе­ду над ним. Реше­ние было еди­но­глас­ным», – рас­ска­зал руко­во­ди­тель Евразий­ско­го бюро CCTV Ван Бинь.

«Мы очень бла­го­дар­ны китай­ской сто­роне за высо­кую оцен­ку нашей рабо­ты, а так­же за помощь и содей­ствие в съём­ке наших филь­мов. Мы нача­ли сни­мать, когда по все­му миру был лок­даун, и ещё мало кто знал про эту болезнь. Наде­ем­ся, что наши репор­та­жи и филь­мы помог­ли зри­те­лям узнать боль­ше про коро­на­ви­рус, про то, как раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся вак­ци­на и, воз­мож­но, убе­рег­ли кого-то от этой зара­зы», – гово­рит жур­на­лист Наи­ля Аскер-заде.

Фото теле­ка­на­ла «Рос­сия»

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