Наиля Аскер-заде получила приз международного конкурса «Золотая лента 2020» за фильм «Опасный вирус‑2»

Документальный фильм журналиста телеканала «Россия» Наили Аскер-заде «Опасный вирус‑2» о создании российской вакцины в борьбе с COVID-19 удостоен премии «Золотая лента 2020 – выдающиеся передачи, посвящённые борьбе с пандемией» в номинации «Специальный репортаж». Конкурс проводился в Китае в рамках инициативы «Один пояс и один путь», всего в конкурсе участвовало более 80 проектов из 28 стран.
8 апреля 2021 года приз Наиле Аскер-заде и съёмочной группе фильма «Опасный вирус‑2» вручил Руководитель Евразийского бюро CCTV Китая Ван Бинь.
«Медиакорпорация Китая учредила эту премию в конце прошлого года, чтобы объединить усилия журналистов по всему миру для точного и объективного освещения борьбы с пандемией, чтобы мир быстрее вернулся к прошлой жизни. В репортажах ВГТРК была освещена проблема создания вакцины и её применения. Эта очень актуальная тема, которая подарила надежду всему человечеству на победу над опасным вирусом. Поэтому жюри решили присудить премию именно фильму «Опасный вирус‑2». Это объёмный и объективный репортаж, именно благодаря таким надёжным фильмам российских и китайских сценаристов мир больше узнал о вирусе, о том, как бороться и как одержать победу над ним. Решение было единогласным», – рассказал руководитель Евразийского бюро CCTV Ван Бинь.
«Мы очень благодарны китайской стороне за высокую оценку нашей работы, а также за помощь и содействие в съёмке наших фильмов. Мы начали снимать, когда по всему миру был локдаун, и ещё мало кто знал про эту болезнь. Надеемся, что наши репортажи и фильмы помогли зрителям узнать больше про коронавирус, про то, как разрабатывается вакцина и, возможно, уберегли кого-то от этой заразы», – говорит журналист Наиля Аскер-заде.
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