Наконец-то «ВЕСНА» — группа «ПИКЧИ!» представила новый трек

На календаре 27 апреля, за окном дожди, а в наушниках новый сингл группы «ПИКЧИ!» — вот такая «ВЕСНА» в этом году.

«Это легкая весенняя песня с солнечным мотивом и ощущением приближающегося тепла», — делится фронтмен группы, Олег Седанцов.

Возможно, именно запоминающийся припев и бит «ВЕСНЫ» сделают настроение лучше и напомнят о том, что важно не то, что происходит, а то, как мы к этому относимся.

«Некоторые люди и вещи делают жизнь лучше, но не хотят в ней оставаться. Остаётся лишь не забывать о них», — говорит автор песни, бас-гитарист группы, Женя о новом треке.

Совсем недавно «ПИКЧИ!» выпустили свою версию хита Григория Лепса «Я тебя не люблю», который получил первый миллион стримов меньше, чем за неделю. Ребята решили не сбавлять темп и представили слушателям свой новый релиз.

Сингл «ВЕСНА» также войдет в новый ЕР, эксклюзивная презентация которого состоится на большом праздничном концерте 19 мая в столичном клубе «16 Тонн». Доступ к прослушиванию альбома на всех площадках откроется для зрителей концерта за неделю до официальной даты релиза.

Слушайте трек на всех стриминговых площадках и приходите на концерт, чтобы получить весь спектр эмоций!

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