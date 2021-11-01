Настольная игра «Манчкин» отметила 20-летний юбилей дополнением о России

Настольная игра о приключениях, подлостях и безграничной мощи «Манчкин» отмечает свой 20-летний юбилей в России. Уже второе десятилетие творение Steve Jackson Games держится в топах популярности по всему миру. Только в России продано более миллиона экземпляров. Юбилей в стране отметит особая игра, впервые сделанная на основе культурных особенностей целой страны ― это «Русский Манчкин». Издание уже продают в России, релиз в США запланирован на первую половину ноября.

Настольная игра, названная в честь игроков, которых заботит лишь выгода и сила, была пародией на жанр ролевых игр, «шуткой для своих». Но вот уже больше двадцати лет «Манчкин» остаётся одной из самых популярных настольных игр в мире. Её ценят не только фанаты D&D, GURPS и прочих сокращений, за которыми скрываются «серьёзные» и сложные стратегии, но и новички. Во многом популярности помогли юмор и простые правила: бей монстров, собирай сокровища, порть жизнь другим игрокам, а если её испоганили тебе ― беги или потеряй заветные уровни.

«Манчкин» появился на стыке тысячелетий — в 2001 году. За годы существования игра не растеряла своей востребованности, её перевели на множество языков и выпустили более десятка тематических вариантов. Игра выросла из простой пародии на фэнтези и уже стала культовой. Многочисленные дополнения тонко иронизируют над всеми жанрами и стилями, от научной фантастики до бондианы. Но ни разу темой игры не оказывалась целая страна ― до тех пор, пока в 2019 году Hobby world не начали разработку «Русского Манчкина».

Изначально планировался только локальный релиз, в пределах России, но идея вызвала интерес у Steve Jackson Games, поэтому разработчикам предстояло много работать над адаптацией для англоязычного рынка, ведь игра должна быть в одинаковой степени понятной и смешной для соотечественников и иностранцев.

Переводчикам пришлось решать непростую задачу: как передать каламбуры в именах, скажем, «серого волчка» или «русской борзой»? Поймут ли за пределами России теплоту слова «дача»? Впрочем, не все шутки оказывались лингвистическими головоломками: истории про железный занавес и Распутина, дополненные иллюстрациями, хорошо считываются людьми по обе стороны Атлантики.

Игре удаётся сохранять национальный колорит, не уходя в стереотипы. В «Русском Манчкине» 168 карт, это злободневные каверзы как «Отключение воды» или «Санкции» и сокровища культуры как «Чехов». А смены сезонов позволяют установить на игровом поле лето, осень, зиму… а потом очень холодную зиму. Или опять лето. Это ведь Россия, тут с погодой и не такое бывает. Зато если нахлобучить на голову шапку-ушанку, холод будет тебе только в плюс!

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