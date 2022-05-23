Настя Негода воплощает свои творческие мечты в реальность!

Творческая, артистичная, харизматичная — так вкратце можно охарактеризовать прекрасную Настю Негоду. Ее энергия бьет ключом, не переставая удивлять окружающих новыми успехами. Актриса, модель, продюсер и телеведущая. Молодая, привлекательная и очень перспективная леди. Начинающая певица Настя Негода рассказала читателям АртМосковии о своём творческом пути, музыке и поделилась секретом, как удается хорошо выглядеть.

– Когда ты поняла, что музыка это твоё призвание? Расскажи о первых шагах в мире шоу-бизнеса? С чего всё началось?

– Что музыка — это мое, я поняла в детстве. В 2 годика начала затягивать песни, а в 4 попросила у родителей пианино. В 13 самостоятельно освоила гитару и начала сочинять песни. Закрывалась в своей комнате и представляла, что я выступаю на большой сцене, пою свои песни, а зал рукоплещет! Я знала, что когда-нибудь это произойдёт и вот сейчас это происходит.

Первый серьёзный шаг в мир шоу-бизнеса я сделала в 2021 году, когда выпустила релиз песни «Снега больше не будет». Тогда я не знала куда это приведёт и что делать дальше. Но после выхода песни я получила столько отзывов про «мурашки» от моего голоса, про проникновенностью исполнения и эмоции, которые вызывает сингл. Песню ставили в ротацию многие региональные радиостанции. А я поняла, что нужно двигаться дальше. Прошёл год, а в моей жизни, такие перемены — я выступаю на больших концертных площадках, в эфирах телеканалов, мои песни попадают в ротацию федеральных радиостанций, а клипы в ротацию музыкальных каналов.

– Помнишь свой первый выход на сцену? где и когда это было? Насколько сильно ты волновалась или наоборот легко себя чувствовала?

– До начала моего пути в шоу-бизнес было много выходов на сцену. Я училась на режиссера и мы много где выступали, в том числе я и пела и была ведущей.

Но, если мы говорим про первый профессиональный выход, как артистки, то это было в прошлом году в клубе Soho Rooms на блогерской вечеринке, где я был ведущей и исполнила песню «Дождь», которую для меня написал известный хит мэйкер Дима Лорен. Я не волновалась ни капли. Если вспомнить мои юношеские выходы на сцену, то у меня всегда тряслись колени и случали зубы от волнения! А сейчас я выхожу уверенно и это заставляет меня думать о том, что это мое призвание и дело жизни.

– Насколько плотный у тебя график? Как тебе удается все совмещать? Как много людей в твоей команде?

– График достаточно плотный, но я всегда нахожу время на семью, детей, потому что это самое главное в жизни.

Помимо артистической деятельности я ещё ведущая на канале Europa Plus Tv. Бывает, что день загружен с 6 утра до часа ночи, когда утром мы снимаем программу, а потом допоздна снимаем клип.

В моей команде собрались настоящие профессионалы — музыканты с консерваторским образованием, звукорежиссёр, который настраивает качественный живой звук на моих концертах, стилист международного уровня, визажист, операторы, которые снимают клипы, сниппеты и видео моих выступлений. Это около десяти человек.

– Кто твоя главная поддержка и опора в творческих вопросах? С кем ты советуешься и чьему мнению доверяешь?

– Моя главная поддержка и опора не только в творческих вопросах, но и в жизни — это мой муж, без которого ничего бы этого не было. Он мне помогает, вдохновляет и подсказывает куда двигаться дальше.

А ещё у меня есть наставник — легендарный композитор Владимир Матецкий, который даёт очень ценные советы и рекомендации, потому что он знает мир шоу-бизнеса от и до. Вместе с ним мы выпустили песню «Сердце», чувства, которую он написал для меня.

– Ты всегда потрясающе выглядишь! Кто занимается твоим стилем? Какая твоя любимая одежда на сцене и в жизни?

– Спасибо за комплимент! На съемки программ и некоторые выходы на сцену я собираю образы сама. Мне это безумно нравится. Но не всегда есть время, поэтому на серьёзные мероприятия и съемки клипов образы мне подбирает стилист.

На сцене я люблю яркие, необычные образы. А в жизни выбираю максимально удобную одежду. Особенно после продолжительных съёмок на шпильках хочется надеть спортивный костюмы и кроссовки.

– Есть ли у тебя кумиры в профессиональном плане? На кого равняешься?

– Не создай себе кумира — есть такая заповедь. Есть артисты, которые мне нравятся, но я ровняюсь только на себя. Не хочу никого копировать, хочу быть собой, неповторимой и индивидуальной.

– А с кем мечтаешь спеть дуэтом?

– С Димой Биланом хочу спеть, может это когда-нибудь сбудется.

– Какое событие в твоей жизни считаешь самым важным?

– Рождение моих детей. Ничто не может быть важнее их. Семья всегда на первом месте.

– Кто твои лучшие друзья? Часто удается вместе проводить время?

– У меня не так много друзей, но зато они все настоящие, поддерживают меня, приходят на мои концерты, слушают мои песни и поддерживают во всем. Мы встречаемся не так часто, как хотелось бы, но зато каждая встреча особенная.

– Над чем сейчас работаешь в творческом плане, поделись своими планами на ближайший год? Чего ожидать твоим поклонникам?

– Сейчас готовлюсь к сольному концерту, который состоится 17 июня в клубе «Техника Безопасности». Концерт будет приурочен к моему дню рождения, мы готовим грандиозное мероприятие с приглашёнными звёздами, СМИ, фуршетом. Приходите! Отметим вместе.

Кроме того, в скором времени релиз нового трека под названием «Герой боевика», это знаковая для меня песня, первая в необычном для меня рок звучании. Я люблю рок, но в моем репертуаре преобладает dance pop. Интересно, как песня отзовётся у моей аудитории, я думаю, это будет настоящий хит. Очень хочется снять масштабный клип на эту песню.

А ещё сейчас я принимаю важное решение, меня позвали сниматься в сериале. И не просто в обычной роли, а в главной. Опыта в кинематографе у меня ещё не было, хотя я умею работать на камеру и она меня любит. Поэтому, возможно, скоро вы увидите меня в новом амплуа, время покажет.

Беседовала Марта САФИНА

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