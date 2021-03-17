Студия «Агама Фильм» представит международным байерам сериал «Фееринки». Фееринки – маленькие существа, наделенные магическими талантами. Они живут среди людей, но остаются для людей невидимыми, хотя иногда и влияют существенно на человеческую жизнь. Рассказывает художественный руководитель и главный режиссер студии «Агама Фильм» Наталья Березовая.
— Будет ли 2021 год насыщенным для вашей студии, много ли планируется новых проектов в целом?
— На студии «Агама-фильм» мы сейчас делаем один проект — сериал «Фееринки». Начавшаяся в прошлом году пандемия, заставила студию уйти на удаленку, но это не сказалось на процессе производства. Благодаря нашим специалистам, очень быстро была налажена работа в новых условиях, и мы не сорвали сроки ни по одному этапу. Надеюсь, и в этом году мы также плодотворно поработаем.
– Какие основные вызовы возникают при продвижении анимационных фильмов на глобальный рынок?
— Из того, что мне заметно, на рынке востребованы наши сериалы и полные метры, но с трудом продвигаются показы короткометражных фильмов. Очень жаль, ведь именно они, порой, самые интересные по идеям, техникам и художественному высказыванию.
– Российские студии фокусируются, в основном, на CG – анимации (компьютерная графика)? Есть ли проекты в 2D – анимации?
— В этом году я работала в составе селекционной комиссии Открытого Российского Фестиваля Анимационного Кино и по тем фильмам, которые прислали для конкурса можно сказать, что наши студии разнообразно представлены проектами как в 2D, так и в CG графиках. Авторский короткий метр и студенческие работы в основном в 2D, а сериалы сделаны с небольшим перевесом в CG. Особенно порадовало, что в этом году среди 6 полнометражных картин, присланных в конкурс, 3 сделаны в 2D графике на хорошем качественном уровне.
– Поддерживает ли государство анимационные проекты, предоставляет ли финансирование?
— Недавно на сайте Министерства Культуры РФ был опубликован список фильмов, которые получат в этом году господдержку, поэтому, ответ на этот вопрос – Да.
Среди других проектов, представляющих российскую анимацию на Европейском киномаркете — новый мультфильм студии Zabezoo «Забезу. Уши с хвостиком».
А одним из ключевых проектов компании All Media стал анимационный шедевр Андрея Хржановского «Нос, или «заговор «не таких». Российская премьера мультфильма состоялась 11 марта.
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