Сту­дия «Ага­ма Фильм» пред­ста­вит меж­ду­народ­ным бай­ерам се­ри­ал «Фе­ерин­ки». Фе­ерин­ки – ма­лень­кие су­щес­тва, на­делен­ные ма­гичес­ки­ми та­лан­та­ми. Они жи­вут сре­ди лю­дей, но ос­та­ют­ся для лю­дей не­види­мыми, хо­тя иног­да и вли­яют су­щес­твен­но на че­лове­чес­кую жизнь. Рас­ска­зы­ва­ет ху­дожес­твен­ный ру­ково­дитель и глав­ный ре­жис­сер сту­дии «Ага­ма Фильм» На­талья Березовая.

— Бу­дет ли 2021 год на­сыщен­ным для ва­шей сту­дии, мно­го ли пла­ниру­ет­ся но­вых про­ек­тов в целом?

— На сту­дии «Ага­­ма-фильм» мы сей­час де­ла­ем один про­ект — се­ри­ал «Фе­ерин­ки». На­чав­ша­яся в прош­лом го­ду пан­де­мия, зас­та­вила сту­дию уй­ти на уда­лен­ку, но это не ска­залось на про­цес­се про­из­водс­тва. Бла­года­ря на­шим спе­ци­алис­там, очень быс­тро бы­ла на­лаже­на ра­бота в но­вых ус­ло­ви­ях, и мы не сор­ва­ли сро­ки ни по од­но­му эта­пу. На­де­юсь, и в этом го­ду мы так­же пло­дот­ворно поработаем.

– Ка­кие ос­новные вы­зовы воз­ни­ка­ют при прод­ви­жении ани­маци­он­ных филь­мов на гло­баль­ный рынок?

— Из то­го, что мне за­мет­но, на рын­ке вос­тре­бова­ны на­ши се­ри­алы и пол­ные мет­ры, но с тру­дом прод­ви­га­ют­ся по­казы ко­рот­ко­мет­ражных филь­мов. Очень жаль, ведь имен­но они, по­рой, са­мые ин­те­рес­ные по иде­ям, тех­ни­кам и ху­дожес­твен­но­му высказыванию.

– Рос­сий­ские сту­дии фо­куси­ру­ют­ся, в ос­новном, на CG – ани­мации (компь­ютер­ная гра­фика)? Есть ли про­ек­ты в 2D – анимации?

— В этом го­ду я ра­бота­ла в сос­та­ве се­лек­ци­он­ной ко­мис­сии От­кры­того Рос­сий­ско­го Фес­ти­валя Ани­маци­он­но­го Ки­но и по тем филь­мам, ко­торые прис­ла­ли для кон­курса мож­но ска­зать, что на­ши сту­дии раз­но­об­разно пред­став­ле­ны про­ек­та­ми как в 2D, так и в CG гра­фиках. Ав­тор­ский ко­рот­кий метр и сту­ден­ческие ра­боты в ос­новном в 2D, а се­ри­алы сде­ланы с не­боль­шим пе­реве­сом в CG. Осо­бен­но по­радо­вало, что в этом го­ду сре­ди 6 пол­но­мет­ражных кар­тин, прис­ланных в кон­курс, 3 сде­ланы в 2D гра­фике на хо­рошем ка­чес­твен­ном уровне.

– Под­держи­ва­ет ли го­сударс­тво ани­маци­он­ные про­ек­ты, пре­дос­тавля­ет ли финансирование?

— Не­дав­но на сай­те Ми­нис­терс­тва Куль­ту­ры РФ был опуб­ли­кован спи­сок филь­мов, ко­торые по­лучат в этом го­ду гос­поддер­жку, по­это­му, от­вет на этот воп­рос – Да.

Сре­ди дру­гих про­ек­тов, пред­став­ля­ющих рос­сий­скую ани­мацию на Ев­ро­пей­ском ки­номар­ке­те — но­вый муль­тфильм сту­дии Zabezoo «За­безу. Уши с хвостиком».

А од­ним из клю­чевых про­ек­тов ком­па­нии All Media ста­л ани­маци­он­ный ше­девр Ан­дрея Хржа­нов­ско­го «Нос, или «за­говор «не та­ких». Рос­сий­ская премь­ера муль­тфиль­ма состо­я­лась 11 марта.

Мате­ри­ал предо­став­лен Ассо­ци­ацей ани­ма­ци­он­но­го кино

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