Наталья Бондарева посетила премьеру фильма Николая Бурляева и Дмитрия Чернецова об Андрее Тарковском

Премьера документального фильма-исповеди «Боже! Чувствую приближение твоё!» режиссёров Николая Бурляева и Дмитрия Чернецова, посвященного духовной, религиозной жизни великого русского кинорежиссера Андрея Тарковского состоялась в столичном кинотеатре «Октябрь». Слова благодарности авторам фильма прозвучали от режиссеров Натальи Бондарчук и Светланы Дружининой, народных артистов России Дмитрия Певцова, Валерия Баринова, заслуженной артистки Натальи Бондаревой и многих других.

Наталья Владимировна Бондарева: «Знаете, чувствуется, что Андрей Тарковский - как творческий "ангел-хранитель" для людей, работающих в сфере искусства, культуры.

И благодаря этому фильму можно через пространство и время пообщаться с ним, словно душа разговаривает с душой. Биография великого мастера кино Тарковского, рассказанная фильмом его воспитанника, актëра, режиссëра, через всю жизнь пронесшего глубочайшее уважение к имени маэстро, Николаем Бурляевым. Картина о Тарковском и не только. Больше, чем биография. Жизнь человека, гения, открывшего кинематографу совершенно иной, новый путь, снимавшего фильмы о душах человеческих. Этот фильм Николая Бурляева - о его душе. Что еë формировало, наполняло, вдохновляло.

Русь. Православие. Христос.

Душа, вместившая это, оставит ли место для всякого сора? Современный и своевременный фильм-исповедь, фильм-проповедь о вере, о любви к Родине.

Отзывчивые души сумели этот разговор понять и проникнуться. И дело не только в потрясающих съëмках, не только в фигуре главного героя - Андрея Тарковского, "Достоевского в кинематоргафе", не только в высоте и важности поднимаемых тем, дело в чëм-то неизмеримо большем. "Боже! Чувствую приближение Твоë!"

Чувствую.»

Фильм «Боже! Чувствую приближение Твое!» выходит в общероссийский прокат 6 апреля 2023 года. А накануне в разных кинотеатрах Москвы и России пройдут спецпоказы с участием авторов.

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