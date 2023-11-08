4 ноября дуэт харизматичных и талантливых артистов Натальи Которевой и Юрия Аскарова представил новый клип на одноименную песню «Вот так любить».

Двери легендарного в караоке клуба Dorffman распахнулись для гостей вечеринки по случаю презентации клипа. Ведущим вечера был непревзойдённый телеведущий и актер театра и кино Юрий Аскаров. Гости вечера смогли насладиться не только просмотром клипа, но и концертом Натальи Которевой, чьи песни и клипы уже нашли отклик в сердцах поклонников.

Песня «Вот так любить» - красивая и трогательная история о любви, которая не знает границ и времени. В ней затронуты темы верности, доверия и понимания, а также о том, что любовь может быть простой и глубокой одновременно.

…Мы в этой жизни на сколько дней?

Спустив все чувства свои с цепей

Разум теряя… будем вот так любить!

Мы сколько жизней подряд уже?

На нашем ломаном вираже,

Никто не сможет это остановить!...

Среди гостей, которые пришли на презентацию, были как друзья и коллеги артистов, так и известные личности. Среди них можно отметить , Еву Бристоль, Марину Лизоркину, Евгенику, Максима Заяца, Анастасию Неонову, Njohn, редактора Yogajournal Алену Антонову, Александра Ковалева, композитора песни Коваленко Сергея и других.

Эта презентация стала настоящим событием для всех поклонников Натальи Которевой и Юрия Аскарова. «Вот так любить» - это не просто песня, это история, которая заставляет задуматься о том, как важно сохранять любовь и верность в отношениях. Она напоминает нам о том, что никакие трудности не могут остановить настоящую любовь, и что она может быть вечной, если мы будем уметь ценить и беречь ее.

Фото – Ирина БОЛДЫРЕВА, Глеб ЗВЕЗДА

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