Назад в прошлое: книги для тех, кто мечтает совершить путешествие во времени

Вы когда-нибудь мечтали оказаться в прошлом? Стать свидетелем строительства пирамид, познакомиться с настоящим спартанцем, поучаствовать в гладиаторских играх или побывать на острове Крит времён Древней Греции? Если вы – любознательный исследователь, и история для вас – не просто сухие цифры, а способ погружения в быт и культуру разных эпох, то книги из нашей подборки точно для вас.

Сергей Карпюк, «Современная Древняя Греция»

Казалось бы, об истории древнегреческой цивилизации мы знаем всё. Но это совсем не так. Современная историческая наука продолжает ставить новые вопросы при изучении канонических источников и использовать современные методы анализа, чтобы по крупицам восстановить события далекого прошлого. Книга «Современная Древняя Греция» проведет вас в мир этих событий и попутно расскажет о том, какое влияние они оказали на современность.

Екатерина Разуваева, «Говорит Древний Египет»

На страницах этой книги оживают боги и фараоны, условные истерические декорации становятся реальностью, а повседневная жизнь древнеегипетских жителей ничем не отличается от наших с вами будней. Хотите оказаться в Древнем Египте, познакомиться с династией Тутмосидов и узнать о главных исторических тайнах из первых уст? Открывайте книгу, на связи – Древний Египет!

Ольга Ким, «Настоящий Древний Рим. Мифы и правда о Вечном городе»

Вы когда-нибудь задумывались о том, что наша с вами современность – во многом наследство Древнего Рима? История этой огромной империи продолжает жить в современном мире, обрастая огромным количеством мифов. Книга «Настоящий Древний Рим» развеет самые популярные из них, заставит каждого читателя по-новому взглянуть на уже известные факты и убедиться, что всё намного глубже и сложнее, чем кажется…

Дмитрий Демченко, «Один день в Древнем мире. Записки путешественника во времени»

Представьте, что у вас есть шанс на один день перенестись в прошлое! Главный герой книги «Один день в Древнем мире» путешествует во времени, и ему не составит труда захватить вас с собой. Вместе с ним вы сможете побывать в разных эпохах и на разных континентах, своими глазами увидеть чудеса света и познакомиться со своими далекими предками. А еще – пополнить багаж знаний множеством достоверных фактов, подтвержденных раскопками и современными научными исследованиями.

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