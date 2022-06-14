Названы 10 лучших молодежных проектов в сфере креативных индустрий

10 июня экспертное жюри подвело итоги конкурса «Лучшие молодежные проекты в сфере креативных индустрий». Конкурс организован Российским книжным союзом при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и проводится Роскультцентром. В конкурсе приняли участие более 500 творческих команд из 67 регионов РФ. Присланные заявки охватывали 14 различных направлений. Работы анализировали 26 экспертов — лидеров и признанных специалистов креативных индустрий в нашей стране.

Церемония награждения и презентация проектов-победителей состоится в рамках специального мероприятия на площадке форума «Российская креативная неделя-2022» (7—10 июля, Парк Горького, Москва).

Победителями конкурса стали:

Петрова Полина Олеговна, проект «Международный фестиваль медиаискусства «НУР»» (Республика Татарстан);

Багров Денис Борисович, проект «SoundLab» (г. Москва);

Ануфриев Данил Сергеевич, проект «Сообщество VR/AR-разработчиков «Dreamers»» (Кировская область);

Анастасия Владимировна Лазарева, проект «Молодёжная мастерская «A.MASTERSKAYA»» (Нижегородская область);

Трофимова Алёна Станиславовна, проект «Детская книга «Соображалки»» (Тульская область);

Валов Кирилл Васильевич, проект «I Арт-Резиденция креативных индустрий в Ульяновске» (Ульяновская область);

Павлова Диана Александровна, проект «Киноэкранизация литературных произведений Якутии» (Республика Саха, Якутия);

Юркова Анастасия Сергеевна, проект «Платформа для реализации креативных идей Dvigatel’» (Новосибирская область);

Прохорова Анна Александровна, проект «Сервис бронирований автодомов на территории РФ» (Московская область);

Блажко Майя Ярославовна, проект «Море за поворотом» (г. Москва).

Членами экспертного совета также выбраны 100 конкурсных работ, которые будут включены в каталог «Лучшие проекты Российской креативной недели 2022». Этот каталог будет передан представителям крупнейших компаний креативного сектора на «Российской креативной неделе», а также будет направлен главам субъектов РФ. Ознакомиться с полным списком можно по ссылке.

«Мы видим, что идея конкурса оказалась востребованной и очень своевременной. Сейчас как никогда важно поддержать молодежь, дать старт интересным креативным проектам, помочь найти партнеров и реализоваться. Наш конкурс станет трамплином для победителей, а для всех участников — хорошей мотивацией развиваться и создавать новые креативные продукты», — говорит президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

«Конкурс определит проекты с большим потенциалом и предоставит возможность для реализации и роста. Презентация десяти победителей пройдет на главном федеральном событии в сфере креативных индустрий — на «Российской креативной недели-2022» в Парке Горького. И мы желаем победителям использовать этот шанс и вывести свой проект на новый уровень!», — считает руководитель Роскультцентра и директор форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова.

Оператором конкурса выступает Роскультцентр. Партнеры проекта — АНО «Креативная экономика» и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь).

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