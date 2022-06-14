Останкинская башня стала главной героиней сюжетов фестиваля детского телевидения «Включайся!»

С 8 по 10 июня прошел XVII Фестиваль детского телевидения «Включайся!». Организатором мероприятия выступила Национальная Ассоциация Телерадиовещателей (НАТ) при финансовой поддержке Минцифры РФ и участии телеканала «Карусель».

Более 10 лет подряд мероприятия фестиваля традиционно проводятся в концертном зале «Останкино», расположенном у подножия Останкинской башни. Организаторы «Включайся!» называют ее своим «талисманом». В фестивале 2022 года приняли участие 770 человек из 117 творческих студий.

В этом году Останкинская башня впервые стала партнером и героиней конкурса на лучший сюжет, снятый во время фестиваля. 15 счастливчиков 13-17 лет, отобранных со всей страны, отправились снимать собственные сюжеты про Останкинскую башню в рамках темы «540 метров телевидения», приуроченной к предстоящему в ноябре 55-летию Останкинской башни. Для ребят специально были организованы экскурсии по локациям Останкинской башни, а опытные гиды ответили на все интересующие вопросы.

10 июня профессиональное жюри выбрало из трёх сюжетов один. Имена победителей стали известны на торжественной церемонии закрытия фестиваля в концертном зале «Останкино». Ими стала команда «5-1».

Каждый из участников трех команд получил памятные сувениры от Останкинской башни.

Фото – НАТ

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