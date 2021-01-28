«Не читал, но обсуждаю»: стало известно о каких книгах чаще всего врут НеЧитатели

Книжный сервис по подписке MyBook, который входит в группу компаний «ЛитРес», провел опрос среди пользователей и выяснил, какие книги они не читали, но убеждают окружающих в обратном, а о знакомстве с какими произведениями, наоборот предпочитают не сообщать. Более 67% респондентов указали, что хотя бы раз в жизни врали о том, что читали ту или иную книгу, а более 60% признались, что рассуждали о книгах, которые не читали. Выяснилось, что чаще всего россияне врут о знакомстве с романами Льва Толстого и Федора Достоевского, а также не признаются окружающим, что никогда не читали «Капитал» Карла Маркса и современные нон-фикшн бестселлеры популярных авторов, например, Джен Синсеро. Что касается произведений, в чтении которых респондентам стыдно признаться, то на первом месте «Пятьдесят оттенков серого» Э. Л. Джеймс. Всего в исследовании приняло участие более 3 000 человек.

Многим сложно признаться, что они так и не успели прочитать какое-то произведение из школьной программы или новинку, о которой все говорят. Поэтому MyBook провел опрос среди россиян с целью выяснить, какие книги они на самом деле не читали, но стыдятся рассказать об этом окружающим, а какие произведения, наоборот, респонденты читали, но никогда об этом не расскажут. Более 67% опрошенных отметили, что хотя бы раз говорили, что прочитали книгу, хотя были с ней знакомы лишь в общих чертах. А более 60% рассказали, что рассуждали о книгах, которые не читали.

Что касается отечественной классики, то чаще всего россияне врут о знакомстве с романами Льва Толстого и Федора Достоевского. 37% опрошенных сообщили, что так и не прочитали знаменитую эпопею «Война и мир», хотя и не признаются в этом окружающим. 28% не говорят, что не читали роман «Братья Карамазовы» Федора Достоевского, а 18% скрывают, что не открывали еще одно произведение Льва Толстого — «Анна Каренина». Замыкают пятерку лидеров «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына и «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана, с этими романами так и не познакомились 17% и 16% россиян соответственно. Не стыдно же россиянам признаться, что они не читали такие книги, как «Гроза» Александра Островского, «Горе от ума» Александра Грибоедова и «На дне» Максима Горького.

Среди иностранных произведений лидирует «Капитал» Карла Маркса, о знакомстве с этой книгой врут по крайней мере 17% россиян. На втором месте — «Божественная комедия» Данте Алигьери (16%). Далее идут «Очерки о психологии сексуальности» Зигмунда Фрейда (15,7%) и «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд (15%). А вот реже всего россияне врут о знакомстве с «Приключениями Тома Сойера» Марка Твена, «Алисой в Стране чудес» Льюиса Кэрролла и «Маленьким принцем» Антуана де Сент-Экзюпери.

Когда речь идет о современной литературе, россиянам сложнее всего признаться, что они не читали популярный нон-фикшн. Так 20% опрошенных срывают, что не знакомы с книгой Джен Синсеро «НИ СЫ: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед». 16% не договаривают, что не читали бестселлер «Стратегия голубого океана» В. Чан Кима и Рене Моборна, а 15% обманывают, что знакомы с известными трудами Нассима Талеба «Антихрупкость» и «Черный лебедь». На четвертом и пятом месте вновь нон-фикшн: «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки (14%) и «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови (13,9%). Не стыдно россиянам признаться, что они не читали «Ночной дозор» Сергея Лукьяненко, сагу о Гарри Поттере Джоан Роулинг и роман «Сумерки» Стефани Майер.

Большинство россиян врут о знакомстве с книгами, потому что начинали их читать когда-то, но не закончили (32%). Чуть меньше опрошенных смело говорят, что прочитали произведение, если ознакомились с его кратким содержанием (19%) или видели его экранизацию (17%). 13% опрошенных обманывали, так как им хотелось произвести лучшее впечатление, 12% респондентов боялись показаться недостаточно образованными, а 10% было стыдно признаться, что они не читали то или иное произведение. При этом более 40% россиян считают, что им удалось в разговоре убедить окружающих, что они читали книгу, с которой на самом деле не были знакомы.

Чаще всего россияне врали о прочитанных книгах на занятиях в школе или университете — 35% — и в разговоре с друзьями — 30%. Намного реже опрошенные обманывали собеседника на свидании (5%), деловой встрече (4%) или собеседовании (2%).

Что касается обратной ситуации, то только 29% россиян признались, что есть книги, которые они читали, но им стыдно в этом признаться. Среди таких произведений лидирует «Пятьдесят оттенков серого» Э. Л. Джеймс. За него проголосовали 13% опрошенных. На втором месте — детективы Дарьи Донцовой (10%), на третьем — «Сумерки» Стефани Майер (9%). Следом идет роман «После» Анны Тодд (5,9%) и нон-фикшн «Сила киски. Как получать от мужчин все, что пожелаешь» Кары Кинг (4%). Большинству россиян было стыдно признать, что они читали эти книги, так как они либо не хотели произвести неверное впечатление, либо никто из их друзей и знакомых не читал подобные произведения.

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