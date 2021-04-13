Не ТикТоком едины: на IPQuorum представят 20 способов создания и продвижения контента

Ров­но столь­ко же ворк­шо­пов запла­ни­ро­ва­но в рам­ках меж­ду­на­род­но­го фору­ма IPQuorum 2021: Tech for Content, кото­рый прой­дет 26–27 апре­ля в Инно­ва­ци­он­ном цен­тре «Скол­ко­во». Экс­пе­ри­мен­ты, нестан­дарт­ные реше­ния, неожи­дан­ные кол­ла­бо­ра­ции и сме­лые вызо­вы вре­ме­ни, спо­соб­ству­ю­щие созда­нию и про­дви­же­нию кре­а­тив­ных про­дук­тов, состав­ля­ют осно­ву мастер-клас­сов. При­нять уча­стие в них мож­но бес­плат­но в спе­ци­аль­ной зоне IPQlab — для это­го необ­хо­ди­мо будет прой­ти реги­стра­цию на месте.

В пер­вой серии мастер-клас­сов экс­пер­ты сфо­ку­си­ру­ют­ся на тех­но­ло­ги­че­ских инстру­мен­тах для созда­ния кон­тен­та. Посе­ти­те­ли Фору­ма смо­гут не толь­ко отме­тить для себя трен­ды, но и непо­сред­ствен­но при­нять уча­стие в созда­нии кре­а­тив­ных продуктов.

Искус­ствен­ный интел­лект дав­но научил­ся бле­фо­вать в поке­ре и шах­ма­тах, но пока что не пре­взо­шел чело­ве­ка в напи­са­нии ново­стей. Как ИИ созда­ет кли­ка­бель­ные новост­ные замет­ки, на при­ме­ре кон­крет­но­го сер­ви­са рас­ска­жут на мастер-клас­се «Исполь­зо­ва­ние Writefull в созда­нии новост­но­го кон­тен­та». Бук­валь­но за пол­ча­са ИИ смо­жет напи­сать несколь­ко ново­стей для СМИ на гла­зах у участ­ни­ков ворк­шо­па. Пре­зен­та­цию про­ве­дет пред­се­да­тель сове­та дирек­то­ров ком­па­нии Digital Science Рос­сия, Восточ­ная Евро­па и СНГ Игорь Осипов.

О том, как при­ме­нять ней­ро­се­те­вые мето­ды и сред­ства для рабо­ты с изоб­ра­же­ни­я­ми, — от при­ло­же­ний до opensource, от тех­ни­че­ских инстру­мен­тов до кре­а­тив­ных при­е­мов, — рас­ска­жет рос­сий­ский медиа­ху­дож­ник Вадим Эпш­тейн в ходе ворк­шо­па «Воз­мож­но­сти при­ме­не­ния ней­рон­ных сетей в при­клад­ной графике».

В рам­ках мастер-клас­са «Созда­ние рок-хита за пол­то­ра часа» рок-испол­ни­те­ли новой вол­ны ПОЛ ПУНШ и Samaji пока­жут, как в сжа­тые сро­ки при­ду­мать музы­каль­ный бест­сел­лер. В режи­ме реаль­но­го вре­ме­ни будут созда­ны с нуля текст и мело­дия, а затем арти­сты нагляд­но про­де­мон­стри­ру­ют воз­мож­но­сти про­дви­же­ния тре­ка в соци­аль­ных сетях.

О том, какие визу­аль­ные обра­зы могут спо­соб­ство­вать раз­ви­тию биз­не­са и как в пред­при­ни­ма­тель­стве раз­ви­вать эсте­ти­ку эмо­ций, а не функ­ций, рас­ска­жет медиа­ху­дож­ник, про­дю­сер и руко­во­ди­тель направ­ле­ния production агент­ства ком­плекс­ных ком­му­ни­ка­ци­он­ных реше­ний Prophet Дмит­рий Кова­лев в ходе пер­фор­ма­тив­но­го мастер-клас­са «Новая эсте­ти­ка биз­не­са: визу­аль­ный кон­тент как свер­хи­дея предпринимательства».

Для цени­те­лей визу­аль­но­го кон­тен­та про­фес­си­о­наль­ный опе­ра­тор и режис­сер, пре­по­да­ва­тель Ака­де­мии re:StoreАртур Михе­ев про­ве­дет ворк­шоп по созда­нию про­да­ю­ще­го видео с помо­щью смарт­фо­на и рас­ска­жет, какие тех­но­ло­гии важ­но исполь­зо­вать в видео­про­дак­шене на всех эта­пах — от воз­ник­но­ве­ния идеи и до окон­ча­тель­но­го оформ­ле­ния про­дук­та. А сек­ре­та­ми упа­ков­ки клю­че­вой инфор­ма­ции в видео­ро­ли­ки для эффек­тив­но­го реше­ния биз­нес-задач поде­лит­ся соос­но­ва­тель ком­па­нии «Смыс­ло­те­ка» Сер­гей Гев­лич в ходе мастер-клас­са «Пере­да­ча смыс­лов через визу­аль­ные объекты».

Адди­тив­ные тех­но­ло­гии пря­мо сей­час совер­ша­ют рево­лю­цию в меди­цине, стро­и­тель­стве, архи­тек­ту­ре, моде и про­мыш­лен­но­сти. Совсем ско­ро любой физи­че­ский объ­ект мож­но будет пере­ве­сти в циф­ро­вой фор­мат. О том, как 3D-фотос­ка­ни­ро­ва­ние исполь­зу­ет­ся в ком­мер­че­ских про­ек­тах кре­а­тив­ных агентств, объ­яс­нит 3D-дизай­нер-дже­не­ра­лист агент­ства ком­плекс­ных ком­му­ни­ка­ци­он­ных реше­ний Prophet Дарья Купцова.

Вто­рая серия мастер-клас­сов будет посвя­ще­на управ­ле­нию, защи­те и дис­три­бу­ции кон­тен­та как бизнес-актива.

Тему про­да­ю­ще­го видео для мас­со­вой ауди­то­рии в кате­го­рии «снэк-кон­тент» рас­кро­ют руко­во­ди­те­ли само­го круп­но­го бло­гер­ско­го агент­ства в TikTok на тер­ри­то­рии Рос­сии и СНГ: про­дю­сер и осно­ва­тель PurpleDoor Алек­сей Пак и кре­а­тив­ный дирек­тор PurpleDoor Иван Суч­ков. Они рас­ска­жут о том, как мож­но при­влечь вни­ма­ние ауди­то­рии корот­ки­ми и про­сты­ми раз­вле­ка­тель­ны­ми видео, какой кон­тент поль­зу­ет­ся попу­ляр­но­стью у ком­мер­че­ских брен­дов и как с помо­щью него мож­но зарабатывать.

Кон­тент-мар­ке­тин­го­вым инстру­мен­том для биз­не­са ста­но­вит­ся не толь­ко циф­ро­вой след, но и угле­род­ный. С помо­щью спе­ци­аль­ных пла­ги­нов рас­счи­ты­ва­ет­ся эко­ло­ги­че­ский след (объ­ем выбро­сов и отхо­дов) каж­до­го това­ра или услу­ги и воз­ме­ща­ют­ся затра­чен­ные при­род­ные ресур­сы. Полу­чен­ная поль­зо­ва­тель­ская ста­ти­сти­ка помо­га­ет рас­тить лояль­ность ауди­то­рии, упо­ми­на­ния в соци­аль­ных сетях, ста­но­вясь частью стра­те­гии про­дви­же­ния брен­да. Как устро­е­ны эко­мар­ке­тин­го­вые стра­те­гии и как их исполь­зо­вать, объ­яс­нит управ­ля­ю­щий парт­нер Telescope Global, осно­ва­тель и гене­раль­ный дирек­тор плат­фор­мы по мони­то­рин­гу и ком­пен­са­ции эко­ло­ги­че­ско­го сле­да Offsetted Алек­сандр Лазаренко.

Что отли­ча­ет идею от объ­ек­та автор­ско­го пра­ва и где грань меж­ду копи­ро­ва­ни­ем и допу­сти­мым заим­ство­ва­ни­ем, рас­ска­жет экс­перт сфе­ры интел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­но­сти, доцент Науч­но-обра­зо­ва­тель­но­го цен­тра интел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­но­сти и циф­ро­вой эко­но­ми­ки Digital IP Кон­стан­тин Леонтьев.

О стре­ми­тель­ных тем­пах роста бло­гин­га участ­ни­ки Фору­ма узна­ют от игро­ков инду­стрии. На мастер-клас­се «Self-made bloggers» лиде­ры мне­ний в Instagram объ­яс­нят, какие слож­но­сти и барье­ры меша­ют раз­ви­вать твор­че­ские акка­ун­ты и как нахо­дить эффек­тив­ные спо­со­бы про­дви­же­ния кон­тен­та в усло­ви­ях «гипер­кон­ку­рен­ции». Участ­ни­ки смо­гут пооб­щать­ся с бло­ге­ра­ми из раз­лич­ных сфер: кли­ни­че­ским пси­хо­ло­гом, коучем лич­ност­но­го роста Мари­ей Про­ни­ной, лайф­стайл- и тре­вел-бло­ге­ром Ели­за­ве­той Золо­ту­хи­ной, лайф­стайл-бло­ге­ром, деко­ра­то­ром, PR-мене­дже­ром по при­зва­нию Надеж­дой Луч­ко­вой, лайф­стайл-бло­ге­ром, рас­ска­зы­ва­ю­щей про обра­зо­ва­ние Ири­ной Куз­не­цо­вой и др.

Так­же про­грам­ма ворш­ко­пов вклю­ча­ет в себя мастер-клас­сы и пре­зен­та­ции по исполь­зо­ва­нию котов для про­дви­же­ния тра­ди­ци­он­ных куль­тур­ных учре­жде­ний от руко­во­ди­те­лей музея кошек «МУРАРИУМ» и мно­гое другое.

Все­го в тече­ние двух дней на IPQuorum прой­дет свы­ше 60 сес­сий, дис­кус­сий и мастер-клас­сов. Спи­ке­ра­ми ста­нут зару­беж­ные и рос­сий­ские экс­пер­ты в сфе­ре циф­ро­вой транс­фор­ма­ции, кре­а­тив­ной эко­но­ми­ки и гло­баль­но­го IP-рын­ка. Дело­вая про­грам­ма охва­ты­ва­ет все виды кре­а­тив­ных инду­стрий: от моды, про­мыш­лен­но­го дизай­на и гастро­но­мии до искус­ства, ИТ-раз­ра­бо­ток и мар­ке­тин­га. Участ­ни­ки смо­гут поде­лить­ся сво­им мне­ни­ем о том, как оце­ни­вать, защи­щать и моне­ти­зи­ро­вать твор­че­ские и тех­но­ло­ги­че­ские акти­вы, а так­же опре­де­лят, как сти­му­ли­ро­вать инве­сти­ци­он­ную актив­ность биз­не­са на кре­а­тив­ном рынке.

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