Не ТикТоком едины: на IPQuorum представят 20 способов создания и продвижения контента

Ровно столько же воркшопов запланировано в рамках международного форума IPQuorum 2021: Tech for Content, который пройдет 26–27 апреля в Инновационном центре «Сколково». Эксперименты, нестандартные решения, неожиданные коллаборации и смелые вызовы времени, способствующие созданию и продвижению креативных продуктов, составляют основу мастер-классов. Принять участие в них можно бесплатно в специальной зоне IPQlab — для этого необходимо будет пройти регистрацию на месте.
В первой серии мастер-классов эксперты сфокусируются на технологических инструментах для создания контента. Посетители Форума смогут не только отметить для себя тренды, но и непосредственно принять участие в создании креативных продуктов.
Искусственный интеллект давно научился блефовать в покере и шахматах, но пока что не превзошел человека в написании новостей. Как ИИ создает кликабельные новостные заметки, на примере конкретного сервиса расскажут на мастер-классе «Использование Writefull в создании новостного контента». Буквально за полчаса ИИ сможет написать несколько новостей для СМИ на глазах у участников воркшопа. Презентацию проведет председатель совета директоров компании Digital Science Россия, Восточная Европа и СНГ Игорь Осипов.
О том, как применять нейросетевые методы и средства для работы с изображениями, — от приложений до opensource, от технических инструментов до креативных приемов, — расскажет российский медиахудожник Вадим Эпштейн в ходе воркшопа «Возможности применения нейронных сетей в прикладной графике».
В рамках мастер-класса «Создание рок-хита за полтора часа» рок-исполнители новой волны ПОЛ ПУНШ и Samaji покажут, как в сжатые сроки придумать музыкальный бестселлер. В режиме реального времени будут созданы с нуля текст и мелодия, а затем артисты наглядно продемонстрируют возможности продвижения трека в социальных сетях.
О том, какие визуальные образы могут способствовать развитию бизнеса и как в предпринимательстве развивать эстетику эмоций, а не функций, расскажет медиахудожник, продюсер и руководитель направления production агентства комплексных коммуникационных решений Prophet Дмитрий Ковалев в ходе перформативного мастер-класса «Новая эстетика бизнеса: визуальный контент как сверхидея предпринимательства».
Для ценителей визуального контента профессиональный оператор и режиссер, преподаватель Академии re:StoreАртур Михеев проведет воркшоп по созданию продающего видео с помощью смартфона и расскажет, какие технологии важно использовать в видеопродакшене на всех этапах — от возникновения идеи и до окончательного оформления продукта. А секретами упаковки ключевой информации в видеоролики для эффективного решения бизнес-задач поделится сооснователь компании «Смыслотека» Сергей Гевлич в ходе мастер-класса «Передача смыслов через визуальные объекты».
Аддитивные технологии прямо сейчас совершают революцию в медицине, строительстве, архитектуре, моде и промышленности. Совсем скоро любой физический объект можно будет перевести в цифровой формат. О том, как 3D-фотосканирование используется в коммерческих проектах креативных агентств, объяснит 3D-дизайнер-дженералист агентства комплексных коммуникационных решений Prophet Дарья Купцова.
Вторая серия мастер-классов будет посвящена управлению, защите и дистрибуции контента как бизнес-актива.
Тему продающего видео для массовой аудитории в категории «снэк-контент» раскроют руководители самого крупного блогерского агентства в TikTok на территории России и СНГ: продюсер и основатель PurpleDoor Алексей Пак и креативный директор PurpleDoor Иван Сучков. Они расскажут о том, как можно привлечь внимание аудитории короткими и простыми развлекательными видео, какой контент пользуется популярностью у коммерческих брендов и как с помощью него можно зарабатывать.
Контент-маркетинговым инструментом для бизнеса становится не только цифровой след, но и углеродный. С помощью специальных плагинов рассчитывается экологический след (объем выбросов и отходов) каждого товара или услуги и возмещаются затраченные природные ресурсы. Полученная пользовательская статистика помогает растить лояльность аудитории, упоминания в социальных сетях, становясь частью стратегии продвижения бренда. Как устроены экомаркетинговые стратегии и как их использовать, объяснит управляющий партнер Telescope Global, основатель и генеральный директор платформы по мониторингу и компенсации экологического следа Offsetted Александр Лазаренко.
Что отличает идею от объекта авторского права и где грань между копированием и допустимым заимствованием, расскажет эксперт сферы интеллектуальной собственности, доцент Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Константин Леонтьев.
О стремительных темпах роста блогинга участники Форума узнают от игроков индустрии. На мастер-классе «Self-made bloggers» лидеры мнений в Instagram объяснят, какие сложности и барьеры мешают развивать творческие аккаунты и как находить эффективные способы продвижения контента в условиях «гиперконкуренции». Участники смогут пообщаться с блогерами из различных сфер: клиническим психологом, коучем личностного роста Марией Прониной, лайфстайл- и тревел-блогером Елизаветой Золотухиной, лайфстайл-блогером, декоратором, PR-менеджером по призванию Надеждой Лучковой, лайфстайл-блогером, рассказывающей про образование Ириной Кузнецовой и др.
Также программа воршкопов включает в себя мастер-классы и презентации по использованию котов для продвижения традиционных культурных учреждений от руководителей музея кошек «МУРАРИУМ» и многое другое.
Всего в течение двух дней на IPQuorum пройдет свыше 60 сессий, дискуссий и мастер-классов. Спикерами станут зарубежные и российские эксперты в сфере цифровой трансформации, креативной экономики и глобального IP-рынка. Деловая программа охватывает все виды креативных индустрий: от моды, промышленного дизайна и гастрономии до искусства, ИТ-разработок и маркетинга. Участники смогут поделиться своим мнением о том, как оценивать, защищать и монетизировать творческие и технологические активы, а также определят, как стимулировать инвестиционную активность бизнеса на креативном рынке.artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.