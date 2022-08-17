Осознанный фестиваль экстатично счастливого образа жизни «Ecstatic Sensation White» завершён!

Тысячи поклонников качественно счастливого образа жизни и любви к интуитивному танцу ecstatic dance собрались в первый weekend августа на сверкающем от солнечных лучей берегу Строгинского залива в БЕРЕZЫ Парке на фестивале «Ecstatic Sensation White». Праздничный дресс-код – все в белом, как отражение чистоты, единения и празднования жизни был соблюден всеми. Участники фестиваля наслаждались, поднимающими настроение танцевальными практиками, расслаблялись с помощью медитативных техник, обогащались новыми знаниями и проводили время в кругу позитивных людей.

Хедлайнерами фестиваля стали лучшие российские и международные музыканты, которые многие годы являются проводниками в мир движения и медитации. Это DJ Aman (Россия), ​​ DJ Yarun Dee (Нидерланды), DJ Иван Суворов, (Россия), перкуссионист Андрей Танзю (Россия), Битту Маллик (Индия), Артур Ахмедеев и группа Джангала (Россия), Кристина Миллер (Россия), Артур Газаров (Россия), а также многие другие признанные лидеры электронной и этно музыки. На открытии фестиваля прошла премьера эмерсивной музыкально-танцевальной постановки «Сказка Белого Мира», где каждый участник, став ее героем, смог отправится в путешествие по сказочному Белому Миру. Волшебство и магию создавал своим голосом сам автор Дамир Юмагулов, музыкальное сопровождение — DJ Ivan Suvorov. Для полного погружения в мир интуитивных танцев партнер фестиваля мобильное приложение @prosto подготовили серию медитаций осознанности, чтобы гости смогли погрузится в масштабный процесс ecstatic dance.

На фестивале были представлены самые опытные мастера йоги от проекта Organic People, которые уже не первый год, а многие – и не первое десятилетие, практикуют различные ее виды и течения. Митяй Корнилов провел авторскую программу Contactility. Эта популярная практика развивает осознанность, наполняет человека энергией и помогает переосмыслить многие аспекты жизни через контакт и взаимодействие в танце. В лектории выступил духовный миллиардер Чермен Дзотти, который поделился принципами счастья монаха. Также на площадке лектория прошла открытая встреча «Дело со смыслом», где участники фестиваля и приглашенные спикеры обсудили важные вопросы в сфере бизнеса, социальных и экологических проектов. Спикерами стали: серийный предприниматель Евгений Чипчар, руководитель газеты Vegetarian Раса Неополитанская, руководитель экологического проекта «Центр чистой природы 12-15» Алексей Погорелец, а также директор и идейный вдохновитель фестиваля Аман.

Программа фестиваля «Ecstatic Sensation White» была составлена гармонично и наполнена множеством различных активностей, направленных на всестороннее развитие, здоровье, жизнелюбие и красоту человека. Партнер фестиваля «Здоровая вода» обеспечивал главным участников фестиваля – питьевой водой. Многие отметили ее натуральный вкус с отличным минеральным составом, которая оказалась настоящим спасением в жаркий августовский день гостям и участникам «Ecstatic Sensation White». Также был открыт маркет с эко-одеждой, полезными аксессуарами, товарами и изделиями ручной работы, органической косметикой и мылом. В дополнение гости смогли покататься на сапбордах в акватории Строгинского залива. Часть средств, полученных от фестиваля, были направлены на организацию мероприятия, приуроченного к открытию социального центра ИРиС благотворительного фонда «Поверь в Добро» из города Старый Оскол Белгородской области.

«Очень много красивых, радостных, счастливых людей пришли к нам на фестиваль. Все площадки активно работали: гости занимались различными практиками, изучали актерское мастерство, осваивали стояние на гвоздях. Мы довольны и готовимся к новому фестивалю экстатично-счастливого образа жизни, который запланирован на 16 октября 2022 года. Ведь в компании близких по духу людей можно обрести то ценное состояние, путь к которому лежит через качественный совместный отдых. Ecstatic Dance соединяет нас с нашим внутренним миром, тем истинным и настоящим, который содержит в себе все ответы», — делится впечатлениями директор фестиваля «Ecstatic Sensation White» Аман.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.