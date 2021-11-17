Нейромонах Феофан приглашает всех на «Древнерусский рейв»

Нейромонах Феофан – апологет древнерусского драм-н-бэйса да коллективного притаптывания полей – выпустил четвёртый полноформатный альбом под названием «Древнерусский рейв».

Ранее люд честной уже мог оценить первые два песнопения, вошедшие в пластинку, – «На заре» да «Новая телега». На второй сингл также вышел анимационный клип, созданный руками девицы-искусницы Анны Эргарт. «Древнерусский рейв» – это восемь треков, работа над которыми велась совместно с мастером дел музыкальных Рустамом Мансуровым, известным своим незаурядным талантом под псевдонимом Rusty K и в составе группы Magnetude.

«Исполинские басы прямиком из глубин веков пронзающей стрелою неимоверной энергии вонзятся прямо в душу, – рассказывает Нейромонах Феофан. – Да и расплывётся прыткая ядрёность по всему телу, оцеловывая ланиты да раззадоривая длани. Сладкий звук новенькой балалаечки равнодушным не оставит никого. Я ажно гитары задорные электрические применил. Да так, что диву даться легче, чем носа касаться».

Услышать новые и старые песнопения, притоптать полы изб плясовых, поводить хороводы да показать удаль молодецкую можно будет уже в начале зимы. Живые презентации пластинки пройдут 4 декабря в Москве в «Известия Hall» да 11 декабря в Петербурге в клубе-фестивале «Морзе». Свежее наполнение получит и визуальная часть концертов: помимо традиционных тщательно проработанных светового шоу и видео-сопровождения впервые гостей ждет погружение в атмосферу настоящего древнерусского рейва с помощью необычных декораций. Ну а самих посетителей, как всегда, будут рады видеть в тематических нарядах. Открывать шоу в обоих городах будет гений в мире drum’n’bass-музыки – Rusty K.

Наглаживайте сарафаны, начищайте лапти – такое шоу вы обязаны увидеть!

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