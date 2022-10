«ДиноСити» от ГК «Рики» покажут в Корее, Тайване и на Ближнем Востоке

Анимационный проект ГК «Рики» стартовал сразу на нескольких площадках в Корее и на Тайване, а также в телеэфире Турции и стран Ближнего Востока.

С 26 октября в утреннем прайм-тайме детского телеканала Daekyo NoriQ покажут анимационный сериал «ДиноСити». Позже проект планируется к запуску на местных VOD-платформах.

«ДиноСити» – комедийный мультсериал для детей от 4 до 8 лет, рассказывающий историю о жизни семьи динозавров в большом городе. Главные герои – 6-летний Рики и его 8-летняя сестра Тира – благодаря природному любопытству и неуемной энергии ежедневно попадают в бесконечный водоворот приключений.

Следом за запуском в Корее, с 27 октября «ДиноСити» выходит на Тайване, в эфире телеканала MomoKids и на ​​платформах My Video of Taiwan Mobilel, MOD & Hami Video of Chunghwa Telecom, Friday of Far EasTon, Catchplay+, LiTV, KKTV.

А начиная с понедельника, 24 октября с приключениями семейства Завров знакомятся зрители детского канала MBC 3, вещающего в более чем 20 странах Ближнего Востока. Ранее проект вышел в эфире турецкого канала Minika Cocuk.

Стоит отметить, что корейские зрители уже знакомы с проектами ГК «Рики». В 2020 году главный государственный образовательный телеканал Южной Кореи EBS запустил первые трансляции «Фиксиков». Учитывая, что южнокорейский рынок отличает склонность к инновациям и креативу, сериал пришелся по вкусу юным зрителям.

В этом году другой проект ГК «Рики» – «Малышарики» стартовал на платформе BabyBeaver, а в августе 2022 на телеканале Daekyo NoriQ состоялась премьера сериала «Тима и Тома».

Вслед за международной премьерой на крупнейшем китайском видеохостинге Youku Kids в начале текущего года, в Корее также стартовал «Спроси Тому», спин-офф сериала «Тима и Тома». В России премьера этого проекта и нового сезона сериала запланирована на 2023 год.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru