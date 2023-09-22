23 и 24 сентября на территории Live Арены пройдет масштабный рыцарский турнир, который соберёт бойцов из России, Белоруссии, Франции, Сербии и Китая. Участники будут сражаться за победу, соревнуясь в самых зрелищных дисциплинах средневекового турнира: джостинге (сшибки на копьях верхом на лошади) и меле (групповой конный бой на деревянных булавах команда на команду). Турнир Святого Георгия единственный в России рыцарский турнир Позднего Средневековья, который проходил в Москве с 2015 по 2019 годы. В этом году он возвращается в новом масштабе и впервые будет представлен на закрытой площадке.

Состязания и церемонии Турнира святого Георгия проводятся согласно «Турнирной книге» герцога Рене Анжуйского (1460 год). Турнир станет самым представительным рыцарским соревнованием современности в дисциплине historical solid. Это один из самых редких видов соревнований. В мире существует всего несколько десятков спортсменов, участвующих в подобных турнирах. Участники будут сражаться с использованием профессионального орудия: цельнодеревянные копья со стальными наконечниками. Удар такого копья запросто может пробить стальные латы насквозь. Поэтому к участию допускаются только самые опытные всадники в лучших доспехах и самые подготовленные лошади. По столь аутентичным правилам в мире проводится всего три турнира.

«Одно из главных достижений в том, что несмотря на все сложности текущего момента, Турнир Святого Георгия по-прежнему остаётся международным событием и лучшие бойцы из России, Франции, Белоруссии, Сербии и Китая снова будут ломать щиты и копья в борьбе за главный приз. А еще у нас будет целых два дебютанта среди участников, так что перерыв пошёл нам даже на пользу, подросла свежая кровь!», - рассказывает основатель турнира Дмитрий Савченко.

По словам организаторов рыцарский турнир не является театром или трюковым шоу. «Это настоящий спорт средневековья. Зрители совершат путешествие в прошлое: пышные пиры, выступления бродячих актёров, бойкая торговля – всё это неминуемо становилось спутниками любого крупного соревнования. Мы максимально постараемся воссоздать атмосферу рыцарского турнира XV века в стенах Live Арены, чтобы гости мероприятия получили уникальную возможность перенестись в мир средневековья и почувствовать себя частью самого зрелищного события тех времен, узнать все о традициях и правилах проведения рыцарских турниров».

Специально мероприятия организаторы построили временный конный город на территории арены: денники, тренировочный шатер и большое боевое поле. Лошадям будем комфортно и безопасно, ведь для обеспечения работоспособности особенно важны их комфортные условия пребывания.

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