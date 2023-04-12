Нина Фокина в окружении живых цветов покорила Live Арену

8 апреля Нина Фокина выступила на сцене инновационной концертной площадки «Live Арена» в рамках концерта Радио Дача «Удачные песни».

На сцену перед аудиторией в 11 тысяч зрителей артистка поднялась в необычном образе «живых роз» и исполнила полюбившуюся слушателям радио Дача песню «Одиночество». Выступление было настолько фееричным и запоминающимся, что зал с овациями провожал Нину после выступления.

«Чувство не описать словами, это просто какой-то космос, фантастика, сказка! Сложно понять, реальность это или нет. Так как именно о такой сцене я мечтала с детства. Смотрела на концерты, полные зрителей залы и восхищалась этим масштабом. А теперь это случилось наяву! Все словно во сне. После выступления «до дыр» просмотрела видео нашего номера и ловила себя на мысли «Неужели это все со мной произошло?». Столько долгих лет работы и труда в этот день выдали тот самый результат, к которому так долго шла. Для меня лично — это большая победа, в первую очередь, над самой собой. Я счастлива. Это, правда, очень много значит, для меня и моей команды», - воодушевленно делиться впечатлениями Нина Фокина.

Один из Российских дизайнеров Заза Амаров прокомментировал образ и дал свою рецензию на образ артистки: «Наконец-то я увидел в нашем шоу-бизнесе человека со вкусом. Образ просто бомбический для сцены, стильно, красиво, со вкусом, а то у наших артистов тенденция, чем короче, тем лучше. Браво! Красиво, загадочно, с изюминкой!»

На одной сцене с Ниной были самые яркие звезды нашей эстрады, которые подарили свои лучшие хиты и новые песни: Филипп Киркоров, Николай Басков, Стас Михайлов, Таисия Повалий, Дима Билан, Слава, Стас Костюшкин, Анна Семенович, Shaman, Лариса Долина, Родион Газманов, Татьяна Буланова и многие другие. А ведущими праздника стали Марина Федункив и Денис Клявер.

Фото из личного архива артистки

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