Нижний Новгород подвел итоги «Культурной столицы 2024 года» и передал статус городу Грозному

Нижний Новгород подвел итоги года в статусе «Культурной столицы 2024 года» на торжественной церемонии 7 декабря 2024 года, после чего в права вступила «Культурная столица 2025 года» – город Грозный. Событие состоялось в завершающий день «Российской креативной недели – Волга» сразу на двух городских площадках – в «Академии Маяк» им. А.Д.Сахарова и в Нижегородском театре оперы и балета им. А.С.Пушкина.

Итоги 2024 года подвел заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович. По его словам, за год в статусе «Культурной столицы 2024 года» в Нижнем Новгороде состоялось более 160 мероприятий федерального, межрегионального и регионального уровней, а туристически-экскурсионный поток к концу декабря составит рекордные 4,5 млн человек.

— Это был прекрасный, яркий год. Конкурс дал нам возможность переосмыслить свой культурный потенциал, а также стал импульсом к реализации самых смелых и необычных проектов. Статус “Культурной столицы” принес нам дополнительно 430 тыс. человек к туристическому потоку. Нижнему Новгороду выпала честь первым примерить статус «Культурной столицы года», тем самым задав планку для последующих его обладателей. Уверен, что наша команда достойно справилась с этой задачей, — заявил Олег Беркович.

Одним из первых крупных событий в статусе «Культурной столицы 2024 года» стал международный фестиваль мультимедийного искусства Intervals. В этом году он продлился рекордные пять дней и стал самым масштабным за всю свою историю. Событие посетили свыше 350 тысяч человек из разных регионов России и других стран.

Еще один рекорд по посещаемости поставил мультижанровый музыкальный фестиваль «Столица закатов» — в 2024 году его гостями стали 550 тысяч человек. Это масштабное событие включило в себя более сотни концертов и других мероприятий. Одной из важных новаций стал конкурс «Столица закатов. Новые имена», который предоставил молодым талантливым нижегородцам возможность показать свое творчество широкой публике.

Еще одним знаковым событием года стало возрождение легендарного фестиваля «Современная музыка», который проходил в городе с 1962 по 1989 годы.

Год был отмечен также крупными выставочными проектами: экспозицией «Я говорю с тобой из Ленинграда» к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, проектом «Русская ярмарка. Торг. Гулянье. Балаган», первой выставкой современного африканского искусства «Перевернутое сафари. Современное искусство Африки», цифровой экспозицией «Великолепный Эрмитаж», «Кремли России — взгляд художника» и многими другими.

Статус «Культурной столицы» распространился и за пределы Нижнего Новгорода – в Арзамас, Городец, Семенов, Выксу, Чкаловск и другие населенные пункты. Целым циклом мероприятий был отмечен знаковый юбилей — 225 лет со дня рождения А.С. Пушкина, центром празднования которого стало село Большое Болдино. С размахом также отмечалось 120-летие со дня рождения Героя Советского Союза, летчика-испытателя Валерия Чкалова.

Важным направлением в статусе «Культурной столицы 2024 года» стало развитие инфраструктуры Нижнего Новгорода: было отреставрировано более 50 объектов культурного наследия. Капитальный ремонт провели в Театре кукол, после масштабной реконструкции открылись Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко и Литературно-мемориальный музей Н.А. Добролюбова. Ведутся работы по созданию центра развития образования и подготовки кадров «Парк мастеров: Нижполиграф».

В доказательство своих слов заместитель губернатора Олег Беркович представил ролик об итогах года в статусе «Культурной столицы 2024 года».

Депутат Государственной Думы РФ, председатель оргкомитета федерального конкурса «Культурная столица года» Николай Новичков высоко оценил деятельность Нижнего Новгорода:

— В 2024 году в рамках федерального конкурса мы увидели первую «Культурную столицу года». Ею по праву стал Нижний Новгород, известный своими значимыми культурными традициями, масштабными культурными событиями. Первым быть не только почетно, но и очень сложно. Несмотря на это, со всей уверенностью можно сказать, что Нижний Новгород оправдал звание «Культурной столицы 2024 года» и установил высокую планку качества программы для реализации данного статуса, — рассказал Николай Новичков.

Под конец церемонии в «Академии Маяк» им. А.Д. Сахарова» заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович и министр культуры Чеченской республики Иса Ибрагимов подписали соглашение о сотрудничестве между Нижегородской областью и Чеченской республикой.

— Статус «Культурной столицы» — это не только высокая честь, но и большая ответственность. Грозный с гордостью принимает эту эстафету, стремясь продемонстрировать, как культура объединяет, вдохновляет и открывает новые горизонты для всех. Мы уверены, что этот титул станет важным шагом в укреплении культурных связей и дальнейшей трансформации культурного ландшафта нашей страны, — отметил министр культуры Чеченской Республики Иса Ибрагимов.

Официальная церемония продолжилась в Нижегородском театре оперы и балета им. А.С. Пушкина. Ее открыл губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

— Получению статуса «Культурной столицы» в 2024 году предшествовала большая работа. Нам удалось и воплотить все задуманное, и наметить новые направления развития. У нас состоялось более 160 мероприятий разного масштаба и разной направленности — фестивалей, выставок, конкурсов. Многие наши проекты в итоге получили награды, были отмечены на международном уровне. Спасибо всем, кто участвовал в реализации событийной программы, радовал нижегородцев и гостей! — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В 2025 году звание «Культурной столицы года» будет носить город Грозный. Символ этого статуса министру культуры Чеченской республики Исе Ибрагимову вручил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

— Это почётное звание стало для нас не просто признанием богатства и уникальности наследия нашего города, но и стимулом к созданию новых проектов. Мы открыли обновлённый Нижегородский планетарий — один из самых высокотехнологичных в стране, где стартовал международный проект «Вселенная BRICS»; возродили музей Добролюбова, возобновили реставрацию Литературного музея. Всего за год в Нижнем Новгороде более двух тысяч мероприятий, проведенных городскими учреждениями культуры. Сегодня мы передаём культурную эстафету Грозному, чья культура вдохновляет своей самобытностью, древностью и глубиной. Уверен, почётный статус вдохновит его жителей на создание не менее ярких проектов и культурных инициатив. Желаю удачи! — сказал Юрий Шалабаев.

Эффектным завершением церемонии стало выступление академического хора Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А.Добролюбова. Затем нижегородская певица, исполнительница народных песен и романсов Майя Балашова и саунд-продюсер и DJ FullJoy представили оригинальную совместную композицию на стыке новогодних народных колядок и электронной музыки.

Федеральный конкурс «Культурная столица года» организован Фондом развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.