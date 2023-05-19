«Ночь музеев» в Подмосковье: интерактивные программы, экскурсии при свечах, иммерсивный спектакль, шоу «Песочная симфония»

20 мая состоится традиционная Всероссийская акция «Ночь музеев». В этом году она пройдет уже в 17-й раз. Тема акции – «История и истории».

«Наш регион традиционно принимает участие в акции. В этом году свои двери для посетителей откроют порядка 70 музеев: 13 государственных и более 50 муниципальных. Учреждения подготовили насыщенную программу, уверена, каждый найдет для себя что-то интересное. Приглашаю всех желающих в музеи Подмосковья», – сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Подмосковные государственные музеи подготовили для посетителей десятки запоминающихся мероприятий.

В Серпуховском историко-художественном музее гостей ждет насыщенная программа – экскурсии «Тайны старинного особняка», «13 картин», «Ожившие картины». Впервые состоится экскурсия «Интересно. Пикантно. Юсуповы». Разговор на ней пойдет о том, о чем шептались в дворянском собрании, обратной стороне жизни богатейшего рода, скрытых пороках, тайнах и увлечениях. Также состоится иммерсивный гастро-спектакль «Я убил Распутина».

Музей-заповедник «Зарайский кремль» проведет творческие мастерские «Книжное царство» и «Птички», экскурсии по выставкам «Письма русского путешественника» и «История музейного предмета», интерактивные программы «Обряды в крестьянском быту Рязанской губернии» и «Легенда о льне и специях».

Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник подготовил интерактивные программы для детей «Необычные музейные истории для самых маленьких», путешествие в «Град Истории», квест-игры, авторские экскурсии.

В историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина экскурсии пройдут в необычной обстановке – в полумраке, при свечах. Гости не только погрузятся в старину, но и узнают немало интересного о дворцовых тайнах, секретах хозяев усадьбы Вяземы. Незабываемые впечатления подарят мистические спектакли в духе эпохи с пушкинскими персонажами. А в уютном зале Восточного флигеля усадьбы будет звучать классическая музыка.

Мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского представит образовательно-игровую программу «От Гоголя к Чайковскому», тематические экскурсии по выставкам «Василий Перов. Портрет Николая Рубинштейна» и «Чайковский. Симфония «Жизнь», театрализованную экскурсию «Обыкновенные гости необыкновенного дома», квест «Как звали собаку Чайковского?».

Историко-художественный музей «Новый Иерусалим» организует встречу с куратором выставки «Собрание Юсуповых. Издание второе», экскурсию по выставке фотохудожника Владимира Клавихо-Телепнева «Реконкиста красоты», игровую программу «Арт-ликбез», моноконцерт Павла Карманова «Про Свет».

Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» подготовил мастер-классы, необычные экскурсии, а фотографии, сделанные в усадебном фотосалоне, наверняка украсят семейный альбом. Изюминкой программы станет шоу «Песочная симфония» – живое выступление художника, который рисует песком на специальном световом столе.

Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева» пригласит на иммерсивный спектакль в исполнении студентов ВГИКа, мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока – на автомобильную экскурсию «Большое Шахматово. От поэта к ученому», а Музейный комплекс памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской – на интерактивную программу «Погружение» и демонстрацию фильмов «Загадки солнца», «Астероид Зоя» и «Полет фантазии».

Музей народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных» организует экскурсию по выставке «Сохраняя и приумножая. 20 лет служения народному искусству», а в Музейно-мемориальном комплексе «История танка Т-34» расскажут, как создавался первый дизельный танковый двигатель, какие трудности возникли у конструкторов при его разработке и испытаниях, и как их в итоге преодолели.

В Звенигородском музее-заповеднике представят экскурсию «С высоты монастырских холмов», квест «Подвижный эрудит», спектакль «Маяковский. Время, голос, сцена».

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» откроется большая авиавыставка, гостям представят необычные иммерсивные экскурсии, взрослые и детские квесты. На фестивальной поляне можно будет принять участие в турнирах по игре в городки, серсо, петанк и бильбоке, на деревенском подворье Музея крестьянского быта представят программу «Забытые игры», после чего гостей пригласят на экскурсию, посвященную жизни и быту крестьян конца XIX – начала XX веков.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.