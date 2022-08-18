Новый трек ХитДэна «Я иду один» в стиле имперский рок

12 августа виртуозный музыкант, продюсер и директор одной из первых кавер-групп в России – «ТОРОНТО», Дэн Якушевич, под псевдонимом «ХитДэн» презентовал свой дебютный трек «Я иду один».

ХитДэн — талантливый гитарист, вокалист, автор песен, бэндлидер, призер многочисленных музыкальных премий и фестивалей, готов представить публике свой сольный проект.

«Я иду один» — песня про безответную юношескую любовь, где девушка не отвечает герою взаимностью, но тот не теряет оптимизма и продолжает идти по своему жизненному пути с гитарой, которая никогда его не отвергнет и не предаст:

«Эта песня написана очень давно, когда я приехал в Москву с двумя гитарами. — вспоминает ХитДэн. — На Большой Полянке находился канадский бар, и это было первое заведение, в котором я сыграл с кавер-группой. Мы играли блюз, рок и чудили, как могли. Я помню это ощущение после концерта! У меня на плече висит гитарный чехол, на мне ковбойские сапоги и кожаное пальто. Я испытываю невероятный кайф от того, что у меня получилось: играю за деньги музыку, которую люблю. Свой первый гонорар я потратил на цветы девушке. Песня символично посвящена этому чувству кайфа от выступления и одновременно безответной любви».

Стиль, в котором исполнен трек, ХитДэн назвал «имперским роком». В нём сочетаются калифорнийские ноты RHCP, коктейль из кантри-рока и историй о любви. Под эту песню можно гулять, веселиться, танцевать и просто наслаждаться жизнью.

Трек «Я иду один» ХитДэна представлен на всех стриминговых площадках!

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