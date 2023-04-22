Новая книга о круизах между Москвой и Петербургом: истории древних городов и секреты речного флота

В Москве выходит книга о самой популярной круизной линии в России. Альбом-путеводитель «Круиз Москва – Петербург. Коллекция впечатлений» – первое за десять лет издание о маршруте.

Актуальная информация и исторические факты о городах, селах, монастырях, реках, озерах, пейзажи, полезные советы. Впервые публикуются неизвестные широкой аудитории подробности работы речного флота. Автор – Александр Жестков, журналист, писатель, путешественник, представил издание в канун старта навигации на платформе Planeta.ru.

«Полный набор впечатлений из круиза – в одной книге: новые города, архитектурные и исторические символы, музеи, восходы и закаты на воде, гастрономические подробности. Чтобы раскрыть путешественникам неизвестные стороны жизни круизного флота, я проинтервьюировал опытных речников. Читатели узнают, как становятся капитанами, в какие приметы верят экипажи, почему лайнеры иногда изменяют маршрут, где они зимуют», – рассказал Александр Жестков.

Книга «Круиз Москва – Петербург. Коллекция впечатлений» подскажет, на что обратить внимание в столицах и на остановках в пути: в Твери, Дубне, Кимрах, Калязине, Угличе, Мышкине, Рыбинске, Ярославле, Череповце, Горицах, Белозерске, Кижах, Петрозаводске, Сортавале, Старой Ладоге, Великом Новгороде, островах Валаам и Коневец, крепости Орешек. Отдельные главы – о Кирилло-Белозерском, Ферапонтовом и Александро-Свирском монастырях. В фокусе и советское наследие – канал им. Москвы и Волго-Балт.

Кульминация – два острова в Карелии: Кижи на Онежском озере, памятники которого внесены ЮНЕСКО в список всемирного наследия, и Валаам на Ладожском озере со знаменитым монастырем.

Автор также рассказывает о кинофильмах, которые снимали в местах по маршруту, о картинах великих художников, музыкальных произведениях, читатели оценят цитаты знаменитых поэтов и писателей.

Альбом-путеводитель рассчитан и на тех, кто совершает круизы выходного дня из Москвы и Санкт-Петербурга. Книга содержит всю путевую информацию. А еще подскажет, как выбрать теплоход и каюту, чтобы они соответствовали потребностям, даст представление о рисках.

Издание открывает новую авторскую серию путеводителей по России Александра Жесткова «Коллекция впечатлений». Книга «Круиз Москва – Петербург. Коллекция впечатлений» выпущена в электронном виде. В мае-июне выйдет печатная версия – на мелованной бумаге в твердом переплете – подарочное издание компактного размера.

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