Новинки Издательского Дома Мещерякова

Дилогия Владимира Лёвшина и Эмилии Александровой «Все приключения и странствия двух филоматиков» из серии «Пифагоровы штаны»

Главные герои книги — филоматики: ценитель изящной словесности Филарет Филаретович Филаретов, сокращённо Фило, и признающий только красоту математики Матвей Матвеевич Матвеев, Мате. Фило собирает автографы поэтов и художников, а Мате — математиков и астрономов. Изучая науку с двух, казалось бы, противоположных сторон, вместе путешествуя по разным странам и эпохам, друзья обнаруживают, что нередко охотятся за автографами одних и тех же людей и в конце концов понимают, что искусство и наука не спорят, а хорошо дополняют друг друга. Читатели вместе с двумя забавными чудаками познакомятся с великими учеными, их трудами и открытиями, получат разнообразные сведения из истории науки и культуры. «Все приключения и странствия двух филоматиков» — сборник, объединивший под одной обложкой самые интересные произведения математика и педагога Владимира Лёвшина, написанные им в соавторстве с Эмилией Александровой.

Сборник рассказов А.П. Чехова «Дама с собачкой и другие рассказы» из серии «Малая книга с историей»

В своих лаконичных рассказах Антон Павлович Чехов позволяет заглянуть в самые потаённые уголки даже самого закрытого сердца. Любая из девяти коротких историй, представленных в этом сборнике, может подарить часы размышлений о жизни и о судьбе, о своём характере и о поведении окружающих. Тоньше начнёт ощущаться стремительная окружающая действительность. Захочется стать лучше и сделать немного счастливее мрачных прохожих. Ведь психологизм произведений Чехова даёт нам шанс понять всю многогранность человеческого характера и всю хрупкость человеческих чувств. А прекрасные иллюстрации Анны Зайцевой только усилят впечатления от рассказов.

Лёвшин В.А., Александрова Э.Б., книга «Приключения в мире чисел. Две математические повести»

Ученик начальной школы Чит забрёл в необычный лабиринт — лабиринт чисел. Сколько же ему предстоит узнать о математике! Сама Арифметика поможет ему выяснить, что такое арифметические знаки, научит составлять уравнения и возводить числа в степень. А вот жители прекрасного города Энэмска математику прекрасно знают и обожают, но им потребовалась помощь. Кто-то же должен разыскать утерянное число, зная только его особые признаки! Две повести, посвящённые математике, помогут полюбить эту удивительную науку и потренироваться в решении задач.

Долгожданная книга из серии про художников «ИДМ. Искусство жизни» «Брабантский мастер Иероним Босх» от Дмитрия Овсянникова (18+)

Мир до сих пор не оставляет попыток разгадать все загадки, что оставил в своих картинах мастер из города Босха. Уже при первом взгляде на его работы буря противоречивых эмоций охватывает зрителя. Абсурдистские средневековые этюды складываются в эпические полотна. Кем был творец, воплотивший настолько смелые идеи? Ведь подобные картины просто так не рождаются. Расцветала эпоха Возрождения. И пока на юге Европы Леонардо да Винчи заканчивал священную «Тайную Вечерю», на севере Иероним Босх начинал фантасмагоричный «Сад земных наслаждений». Удивительно уже то, что противники Босха смогли развернуть полномасштабную войну против картин мастера живописи только после его смерти. Было ли это покровительством ада, небес или простых людей, окружавших и любивших его, не знает никто… Первый биографический роман на русском языке приоткроет завесу тайн, скопившихся над мрачными работами художника Иеронима Босха. Книга о Босхе продолжает серию книг о выдающихся деятелях искусства. В ней уже вышли популярные биографические романы об Амедео Модильяни и Эгоне Шиле.

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