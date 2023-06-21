ТОП-5 новинок от независимого молодёжного издательства «Обложка»

Захудалый род» Николая Семёновича Лескова

Великие авторы написали множество замечательных произведений, о которых вы могли не слышать, но которые непременно достойны прочтения. Такие произведения, как «Захудалый род» Н.С. Лескова, вы теперь сможете найти в серии «Обложка. Жемчужина».

Беременная молодая княгиня теряет на войне любимого мужа. Теперь вдова вынуждена самостоятельно заниматься не только детьми, но и родовым имением. Благосостояние множества людей, начиная с её детей и заканчивая её крестьянами, всецело зависит от мудрых решений Варвары Никаноровны Протозановой. Но даже человек с открытым сердцем, острым умом и твёрдой рукой не может избежать ошибок и волнений. На размеренную провинциальную жизнь обрушиваются жестокие жизненные бури. Единственная дочь тяготится матери. Новый друг оказался способен на предательство. Многолетние принципы и мечты, бывшие основным ориентиром, разбились об истинную святость. Николай Семёнович Лесков умело и бодро описывает не только всю жизнь удивительной женщины Варвары Никаноровны, но и целую эпоху. Лёгкость его слога с головой погружает в протозановскую хронику, от которой не хочется отрываться. Уют, окутывающий произведение даже в моменты сильных потрясений, передает атмосферу тёплого семейного разговора летним вечером. Недаром сам Лесков писал об этом произведении так: «Я люблю эту вещь больше „Соборян“ и „Запечатленного ангела“. Она зрелее тех и тщательно написана… Это моя любимая вещь». Откройте книгу и прикоснитесь к затерянным в потоке времени жемчужинам мировой литературы!

«Девушка в зеркале», Элизабет Гарвер Джордан

Молодой драматург Лори Девон поставил гениальную пьесу на главной сцене Нью-Йорка и теперь считает, что может больше не писать. Все его коллеги и друзья говорят обратное. Но он их не слушает. Жизнь для него предельно понятна: надо просто жить в свое удовольствие и отдыхать! Так он думает, пока в зеркале не отражается окно соседнего дома, а в окне — странная незнакомка… Печальная красавица с заряженным револьвером. Винтажный триллер о погоне по извилистым дорогам Америки 1910-х гг. закладывает лихой вираж, утягивая читателя в захватывающую историю. Роман «Девушка в зеркале» вышел из-под пера главы редакции журнала «Harper’s Bazaar» Элизабет Гарвер Джордан больше века назад, но по своим психологическим уловкам и неожиданным сюжетным поворотам не уступает и нынешним бестселлерам жанра. А главное, по своему посылу он предвосхищает «Театр» Сомерсета Моэма, так и говоря: «Игра — это притворство. А притворство и есть единственная реальность…».

«Лезвие света», Андреа Камиллери

Новая детективная серия «Детективы Андреа Камиллери» посвящена книгам итальянского писателя Андреа Камиллери. И первое произведение в серии — «Лезвие света» (16+), которое впервые было опубликовано на оригинальном языке в 2012 году. Монтальбано снится странный сон: посреди поля стоит гроб с покойником. Комиссар приходит в ужас: в гробу лежит начальник полиции Бонетти Альдериги… С утра в комиссариате Монтальбано ждут два новых дела. Владелец крупного супермаркета синьор Ди Марта хочет подать заявление об ограблении жены. Комиссар чувствует, что здесь что-то не так… Тем временем пожилой крестьянин обнаруживает в своем старом заброшенном доме дверь, которой раньше не было. Приехав на место, Монтальбано с товарищами замечают свежие признаки присутствия посторонних и следы склада оружия. Комиссар отправляет находки в отдел по борьбе с терроризмом, но решает параллельно провести собственное расследование.

«Мятежники Звёздного острова», Дмитрий Овсянников

Приключенческий роман Дмитрия Овсянникова «Мятежники звёздного острова» вошёл в лонг-лист Международной литературной премии им. В.П. Крапивина в 2020 г., а также в лонг-лист Международной литературной премии «Восхождение» в 2021 г. Старинная рукопись XV века об исчезнувшем навсегда Островном Королевстве. История одинокого рыцаря, попавшего в ситуацию тяжелого выбора: между войной и миром, честью и бесчестием, любовью к прекрасной Лауре де ла Сьерра и недоверием к себе. Судьба народа Южного удела находится в его руках, но не сломается ли он под гнетом обстоятельств? Давно утерянная и забытая хроника Островного Королевства, история ее героев способна встревожить не одно сердце. И кто знает, что последует за этим — достижение цели наперекор всему или обретение того, ради чего стоит жить!

«Брабантский мастер Иероним Босх» от Дмитрия Овсянникова (18+)

Мир до сих пор не оставляет попыток разгадать все загадки, что оставил в своих картинах мастер из города Босха. Уже при первом взгляде на его работы буря противоречивых эмоций охватывает зрителя. Абсурдистские средневековые этюды складываются в эпические полотна. Кем был творец, воплотивший настолько смелые идеи? Ведь подобные картины просто так не рождаются. Расцветала эпоха Возрождения. И пока на юге Европы Леонардо да Винчи заканчивал священную «Тайную Вечерю», на севере Иероним Босх начинал фантасмагоричный «Сад земных наслаждений». Удивительно уже то, что противники Босха смогли развернуть полномасштабную войну против картин мастера живописи только после его смерти. Было ли это покровительством ада, небес или простых людей, окружавших и любивших его, не знает никто… Первый биографический роман на русском языке приоткроет завесу тайн, скопившихся над мрачными работами художника Иеронима Босха. Книга о Босхе продолжает серию книг о выдающихся деятелях искусства. В ней уже вышли популярные биографические романы об Амедео Модильяни и Эгоне Шиле.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.