Новинки издательства «Азбука-Аттикус» в апреле

Серия: «Большой роман»

ЮКИО МИСИМА, «Дом Кёко»

ВПЕРВЫЕ НА РУССКОМ: РОМАН САМОГО ЧИТАЕМОГО В МИРЕ ЯПОНСКОГО АВТОРА, ТРИЖДЫ НОМИНИРОВАННОГО НА НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ!

«”Дом Кёко” — мое исследование нигилизма. В «Золотом Храме» я изображал «индивидов», а здесь герой — не личность, но эпоха» (Юкио Мисима)

Юкио Мисима (1925–1970) — звезда литературы XX века, обладатель блистательного таланта, прославившийся как своими работами широчайшего диапазона и разнообразия жанров (романы, пьесы, рассказы, эссе), так и ошеломительной биографией.

«Дом Кёко» — история четырех молодых людей, завсегдатаев салона (или прихожан храма), в котором царит хозяйка (или жрица) Кёко. Эти четверо — четыре грани самого автора: тонко чувствующий невинный художник; энергичный боксер, помешанный на спорте; невостребованный актер-нарцисс, завороженный своей красотой; и бизнесмен, который, притворяясь карьеристом, исповедует нигилизм, презирает реальность и верит в неотвратимый конец света. А с ними Кёко — их зеркало, их проводница в странствии сквозь ад современности, хозяйка дома, где все они находят приют и могут открыть душу.

На дворе первая половина 1950-х — послевоенный период в Японии закончился, процветание уже пускает корни и постепенно прорастает из разрухи, но все пятеро не доверяют современности и, глядя с балкона Кёко, видят лишь руины. Новая эпоха — стена, тупик, «гигантский пробел, бесформенный и бесцветный, точно отражение летнего неба в зеркале», как писали критики; спустя полтора десятилетия та же интонация зазвучит у Хьюберта Селби-младшего. Четверо гостей и Кёко ненадолго обретут успех, но за успехом неизбежны падение, разочарование, смерть. Однажды двери дома Кёко закроются. Конец света неотвратим. Мы все по-прежнему живем в его преддверье.

Дом Кёко : роман / Юкио Мисима ; [пер. с яп. Е. Струговой]. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2023.

ВИКРАМ СЕТ, «Достойный жених. Кн. 1»

«Викрам Сет — лучший писатель своего поколения, а "Достойный жених" — не просто один из длиннейших романов за всю историю английской литературы, но и один из прекраснейших. Не пожалейте на него времени — и обретете друга на всю жизнь». The Times.

Переводы на три десятка языков и всемирный тираж, достигший 26 миллионов экземпляров.

В 2020 году BBC выпустил по роману мини-сериал, известный по-русски как «Подходящий жених».

Постановщиком выступила Мира Наир («Ярмарка тщеславия», «Нью-Йорк, я люблю тебя»), а сценарий написал прославленный Эндрю Дэвис («Отверженные», «Война и мир»).

Действие в романе «Достойный жених» происходит в вымышленном городе Брахмпур на берегу Ганга вскоре после обретения Индией независимости; госпожа Рупа Мера, выдав замуж старшую дочь Савиту, пытается найти достойного жениха для младшей дочери, студентки Латы, — а та, как девушка современная, имеет свое мнение на этот счет и склонна слушать не старших, а свое сердце...

Достойный жених. Кн.1 : роман / Викрам Сет ; [пер. Е. Калявиной, Е. Романовой]. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2023.

ХЕЛЕН УЭКЕР, «Голем и Джинн»

Мифопоэтическая премия года за лучший роман. 58 тысяч положительных отзывов на Amazon. 95 тысяч положительных отзывов на Goodreads!

Трудно быть чужим среди людей, еще труднее быть чужеродным. Как освоиться в незнакомой стране, как преодолеть непонимание, одиночество и страх, как найти свой путь, начать новую жизнь?..

В 1899 году в Нью-Йорке оказываются два мифических существа. Голем, созданный из глины в женском облике, призван верно служить хозяину, но теряет его по дороге в Америку, и внезапная свобода оборачивается сущим мучением. Джинна после тысячелетнего заточения случайно выпускает на волю жестянщик из нью-йоркского района Маленькая Сирия. Могущественный дух пустыни, напрочь забывший прошлое, бессилен в человеческом теле и мечтает вырваться из этих оков. Ожившие персонажи древних преданий очень одиноки, но однажды ночью посреди опустевшего города их пути пересекутся...

«Голем и Джинн» представляет собой «метафорическую автобиографию» — по признанию автора, роман основан на ее личной истории и она вдохновлялась сходством между двумя семьями, принадлежащими к различным культурным традициям.

Голем и Джинн : роман / Хелен Уэкер ; [пер. И. Пандер]. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2023.

АРТУРО ПЕРЕС-РЕВЕРТЕ, «Карта небесной сферы, или Тайный меридиан»

1767 год, февраль. Близ берегов Испании, вступив в бой с пиратами, гибнет парусник «Деи Глория», принадлежащий ордену иезуитов. Единственный спасшийся человек, юнга, не успев дать полностью показания о случившемся, таинственным образом исчезает. Все, что он успел сообщить до своего исчезновения, — это координаты места трагедии…

Испания, наше время. Штурман Мануэль Кой, на время лишенный права заниматься судовой деятельностью за то, что во время вахты посадил судно на мель, знакомится на аукционе с девушкой, купившей за большие деньги старинную морскую карту. Танжер Сото, сотрудница музея в Мадриде, маниакально одержима идеей найти погибший корабль, шедший, как она полагает, с грузом чрезвычайной важности. Коя она берет в помощники как опытного специалиста по навигации. Девушке прекрасно известно, что она перешла дорогу могущественным и опасным силам, способным пойти на все, только бы устранить соперницу. Но это ее не останавливает…

Карта небесной сферы, или Тайны меридиан : роман / Артуро Перес-Реверте ; [пер. с исп. Н. Малыхиной]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2023.

ТОМАС ПИНЧОН, «Внутренний порок»

ПЕРЕВОД ПУБЛИКУЕТСЯ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.

Томас Пинчон — наряду с Сэлинджером, «великий американский затворник», один из крупнейших писателей мировой литературы XX, а теперь и XXI века, после первых же публикаций единодушно признанный классиком уровня Набокова, Джойса и Борхеса.

Герои Пинчона традиционно одержимы темами вселенского заговора и социальной паранойи, поиском тайных пружин истории. И кто бы мог подумать, что автор таких краеугольных камней постмодернизма, как «V.» и «Радуга тяготения, возьмется за детектив. Ну да Пинчон не был бы Пинчоном, если бы и здесь не изобрел свой собственный жанр — психоделический нуар. Его герой, частный детектив Док Спортелло, временами выплывая из дурманной дымки, наблюдает закат эпохи всеобщей любви и наступление века паранойи. А когда в его жизнь вдруг возвращается бывшая подруга по имени Шаста с историей о готовящемся похищении магната-застройщика Мики Волкманна, Док поневоле запутывается в хитрой паутине перекрестных интересов, неочевидных улик и ложных следов. И что такое вездесущий Золотой Клык — придуманная дантистами схема ухода от налогов, азиатский наркокартель или нечто куда более зловещее?..

В 2014 году Пол Томас Андерсон — один из главных визионеров современного кинематографа, постановщик таких картин, как «Ночи в стиле буги» и «Магнолия», «Нефть» и «Мастер», «Призрачная нить» и «Лакричная пицца», — бережно перенес «Внутренний порок» на большой экран; впервые в истории произведение Пинчона поддалось киноадаптации. В фильме, номинированном на два «Оскара», снимались Хоакин Феникс, Джош Бролин, Риз Уизерспун, Бенисио дель Торо, Джоанна Ньюсом и др.

Внутренний порок : роман / Томас Пинчон ; [пер. с англ. М. Немцова]. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2023.

ЙОАВ БЛУМ, «Что другие думают во мне»

НОВЫЙ ЗАГАДОЧНЫЙ РОМАН ОТ АВТОРА МИРОВОГО БЕСТСЕЛЛЕРА «ТВОРЦЫ СОВПАДЕНИЙ».

Роман Йоава Блума «Я всегда остаюсь собой» получил одну из самых престижных литературных премий Израиля — премию Геффена.

Первый роман Йоава Блума «Творцы совпадений» переведен на 14 языков. Книга пользуется большой популярностью у российских читателей.

Йоав Блум, автор бестселлера «Творцы совпадения», — один из самых оригинальных писателей современности. В основе каждой его книги лежит необыкновенная идея, новый взгляд на мир и на возможности человеческого сознания. Герой его последнего романа еще в детстве обнаружил, что отличается от остальных: он способен слышать мысли людей и переживать их ощущения. Став старше, захлестываемый волнами чужих эмоций, он вынужден отгородиться от внешнего мира и жить отшельником. Однако иллюзия защищенности разваливается на части, когда однажды на пороге его дома появляется бывшая возлюбленная, угрожая ему пистолетом. Отныне ответ на вопрос «в какой степени мои мысли и желания действительно принадлежат мне?» способен спасти герою жизнь - или привести к неминуемой гибели...

Что другие думают во мне : роман / Йоав Блум ; [пер. с ивр. Е. Карасевой]. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2023. — 384 с.

ЖАУМЕ КАБРЕ, «И нас пожирает пламя»

НОВИНКА ОТ АВТОРА «Я ИСПОВЕДУЮСЬ»!

Роман «Я исповедуюсь» закрепил за Кабре звание современного классика. Книга переведена на 22 языка, продано более 1 миллиона экземпляров.

Жауме Кабре (р. 1947) — крупнейшая звезда каталонской литературы; его книги переведены на десятки языков, их тиражи превышают миллион экземпляров. Его новый роман «И нас пожирает пламя» (первый за десять лет после эпохального, удостоенного многочисленных премий «Я исповедуюсь») — тонкая притча...» и т. д. — тонкая притча, песнь во славу литературы и напряженный нуар: здесь будут внезапные озарения, безутешное горе, истинная нежность, убийство, амнезия, погони, таинственная роковая женщина, а также кабанье семейство, без которого этой истории не случилось бы вовсе.

Человек просыпается неизвестно где — возможно, в больничной палате, но это неточно, — и не помнит о себе вообще ничего. «Зовите меня Измаил», — предлагает он врачам, которых, за неимением других версий, нарекает Юрием Живаго и мадам Бовари. Человек мучительно вспоминает, что с ним произошло (какая-то авария? и, кажется, у него была любовь? и вправду ли его следует звать Измаилом?). Он описывает круги подле разгадки, подбираясь к ней все ближе и ближе, — ночным мотыльком, что кружит во тьме и обречен погибнуть в пламени. Тем временем, так же опасливо и неуверенно, вокруг человека, сужая кольцо, ходит его безвинная жертва и невольная немезида, будущий рассказчик его истории и просто растерянный осиротевший подросток, каким был когда-то и сам человек.

И нас пожирает пламя : роман / Жауме Кабре ; [пер. с каталан. А. Гребенниковой]. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2023. — 224 с.

Серия: «The Big Book. Исторический роман»

КОНН ИГГУЛЬДЕН, «Поле мечей. Боги войны»

Восстание Спартака потерпело крах. Юлий Цезарь и Марк Брут возвращаются из римских колоний в Испании, чтобы бросить вызов могущественным сенаторам и стать консулами Рима. Но имперские воззрения Цезаря, безудержное стремление к лидерству и грандиозные амбиции неумолимо отдаляют его от друга. Перед ними — Рубикон, перейти который означает бросить вызов самому Риму. А еще им предстоит решить, пойдут ли они дальше вместе, или пришло время каждому выбрать собственный путь?.. 53 год до н. э. Одержав победу в Галлии, Юлий Цезарь ведет свои закаленные в боях легионы через реку Рубикон. Великий стратег Помпей застигнут врасплох и вынужден покинуть город. Армиям Рима предстоит столкнуться друг с другом в гражданской войне под предводительством двух величайших полководцев из всех, когда-либо ходивших по семи холмам. Жребий брошен, Цезарь неумолимо стремится к уготованной ему бессмертной славе, не ведая, что совсем скоро его будущее окажется в руках его друга Брута и египетской царицы Клеопатры — матери единственного сына Цезаря...

Поле мечей. Боги войны : роман / Конн Иггульден ; [пер. с англ. А. Коноплева, Е. Савосиной]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2023.

ИЛЬДЕФОНСО ФАЛЬКОНЕС, «Наследники земли»

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗНАМЕНИТОЙ САГИ «СОБОР У МОРЯ», ИЗДАННОЙ БОЛЕЕ ЧЕМ В 30 СТРАНАХ И РАЗОШЕЛШЕЙСЯ ТИРАЖОМ БОЛЕЕ ДВУХ МИЛИОНОВ ЭКЗЕМПЛЯРОВ!

Спустя десять лет после событий величественной саги Ильдефонсо Фальконеса «Собор у моря» мы возвращаемся в средневековую Барселону, где главный герой «Собора» Арнау Эстаньол — немолодой и уважаемый гражданин, а семейство Пуч, его давние враги, повержены. Однако эта благостная картина рассыпается в прах на глазах юного протеже Эстаньола, мальчика по имени Уго Льор, который, успев затвердить самый главный совет своего наставника не склоняться ни перед кем, в двенадцать лет нежданно обзаводится очень влиятельными врагами. Его мечте строить корабли не суждено сбыться, однако друзья Эстаньола открывают мальчику виноделие; со временем Уго становится уважаемым виноградарем и виночерпием — а также верным другом жестокого корсара, шпионом короля и освободителем рабов.

Ильдефонсо Фальконес — юрист по профессии, историк по призванию, один из крупнейших испанских писателей современности, лауреат многочисленных престижных премий, в том числе Euskadi de Plata (2006, Испания), Qué Leer (2007, Испания) и премии Джованни Боккаччо (2007, Италия); его книги уже разошлись общим тиражом более 10 миллионов экземпляров в нескольких десятках стран, а оба романа его барселонской саги стали популярными телесериалами Netflix. «Наследники земли» — грандиозный эпос, в котором обычные люди, пережив безжалостную мясорубку Истории, остаются великанами, умудряются сохранить достоинство и любовь и даже обретают счастье. Справедливость здесь неуловима, однако торжествует, а повествование льется рекой, как вино, действует незаметно и исподволь опьяняет.

Наследники земли : роман / Ильдефонсо Фальконес ; [пер. с исп. К. Корконосенко, Б. Ковалева]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2023. — 832 с.

Серия: «Мир приключений (иллюстрированный)»

АЛЬФРЕД ШКЛЯРСКИЙ, «Томек ищет снежного человека»

КЛАССИКА ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ С КРАСОЧНЫМИ ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ!

На историях о бесстрашном Томеке Вильмовском, вышедших из-под пера польского писателя Альфреда Шклярского, выросло не одно поколение юных любителей книг.

«Томек ищет снежного человека» — четвертый роман цикла, перевод которого был заново выверен и дополнен интересными и познавательными научно-популярными справками.

Восток — родина древнейших культур и диковинных традиций, где плодородные долины граничат с безжизненными пустынями, состоятельные люди соседствуют с нищими, а в горах по легендам обитает снежный человек. Именно в эту часть света и отправляется Томек Вильмовский. Получив письмо от Яна Смуги с просьбой о помощи, Томек с отцом и боцманом Новицким немедленно выдвигаются в Индию. Они уверены: с их товарищем приключилась беда, ведь, будучи человеком не из робкого десятка, Смуга не стал бы никого беспокоить по пустякам. Найти отважного зверолова в Бомбее путешественникам не удается, а поверенного Смуги прямо у них на глазах убивает незнакомец со шрамом на щеке. Дело принимает серьезный оборот. Что же заставило Смугу забраться в глубины Южной Азии? А главное — жив ли он?..

Томек ищет снежного человека: роман / Альфред Шклярский ; [пер. с польск. Е. Шпака]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2023. — 448 с.

ДЖЕРАЛЬД ДАРРЕЛЛ, «Три билета до Эдвенчер. Под пологом пьяного леса»

Джеральд Даррелл (1925–1995) — знаменитый английский зоолог и путешественник, одна из культовых фигур ХХ века. Книги Даррелла уже давно составляют золотой фонд мировой литературы, расходятся многомиллионными тиражами, становятся настольными книгами у нескольких поколений читателей, а в Англии даже входят в школьную программу.

Издание содержит иллюстрации знаменитого британского художника Ральфа Томпсона.

В произведениях, которые вошли в эту книгу («Три билета до Эдвенчер», «Под пологом пьяного леса»), рассказывается о путешествиях Даррелла в Южную Америку. Там великий зверолов и его команда занимались поисками редких зверей и птиц. По словам Даррелла, существует ошибочное мнение о том, будто поимка животных в профессии зверолова — самое трудное. Но в действительности настоящая работа начинается, когда животное уже поймано. Обеспечить зверям правильное питание, а самое главное, доставить их в зоопарк — зачастую очень непростая задача. Впрочем, Даррелл никогда не скрывал того, что ради любимого дела — порой опасного и хлопотного, но никогда не скучного — он готов был рисковать и претерпевать всевозможные неудобства.

О своих впечатлениях от Южной Америки, ее фантастической природы, о встречах с новыми животными, их повадках, забавном и порой очень трогательном общении с ними автор пишет с неизменной любовью, безупречной точностью и неподражаемым юмором.

Три билета до Эдвенчер ; Под пологом пьяного леса / Джеральд Даррелл ; [пер. с англ. В. Смирнова, И. Лившина]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2023. — 464 с. : ил.

Серия: «Джоджо Мойес»

Т.А. УИЛЬЯМС, «Маленький кусочек рая»

ДЛЯ ПОКЛОННИКОВ РОМАНОВ ДЖОДЖО МОЙЕС, СЕСИЛИИ АХЕРН И САЛЛИ ТОРН!

Т. А. Уильямс — британский писатель, автор триллеров, исторических романов и рассказов, прославившийся также как автор детективов и романтических комедий.

Получив в наследство от дяди настоящий замок на Итальянской Ривьере, Софи не верит своему счастью. При этом в завещании есть любопытный пункт: прежде чем вступить в права владения, Софи должна прожить в замке три месяца вместе со своей сестрой Рэйчел. Когда-то отношения между ними дали трещину. Удастся ли вернуть прежнее доверие, или по истечении указанного в завещании срока каждая пойдет по жизни своим путем? Впрочем, Софи в любом случае рада покинуть хмурый Лондон и снова оказаться в солнечной Италии, где когда-то провела четыре года, хотя возвращение наряду с прекрасными воспоминаниями пробуждает и горечь... Ей хотелось бы навсегда забыть о человеке, который предал ее, однако вот он, тут как тут! Кроме того, разве расстояние помеха любви? Разве разлука не укрепляет чувства? И да, чувства вспыхивают, только... к другому. Вдруг обнаруживается, что этот другой мужчина значит для Софи больше, чем просто хороший друг. Но как узнать, взаимно ли это?..

Маленький кусочек рая : роман / Т. А. Уильямс ; [пер. с англ. В. Яковлевой]. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2023. — 384 с.

Серия: «Миры Марии Семёновой»

МАРИЯ СЕМЁНОВА, АННА ГУРОВА, «Аратта. Книга 7. Золотые корабли»

Цикл «Аратта» – первый опыт сотрудничества создательницы знаменитого сериала о Волкодаве Марии Семёновой и талантливой петербургской писательницы Анны Гуровой, автора книжных сериалов «Князь тишины», «Лунный воин», «Книга огня», «Дети Змея» и других популярных произведений фэнтезийного жанра.

Воды потопа наступают с юга и севера. По всей Аратте происходят страшные и удивительные события. В Белазоре на глазах у сотен людей исчезает башня главного храма. Хаста отправляется расследовать чудо и... тоже исчезает, успев оставить берестяную грамотку с загадочным рисунком: расколотый череп, а из него к небу тянется первоцвет... В Бьярме появился новый Зарни Зьен – гусляр и великий чародей. К нему обращены надежды испуганных, отчаявшихся людей. «Спастись очень просто, – утверждает святой певец. – Все арьи должны погибнуть – и потоп прекратится». Над степями сурьев взошло Гневное Солнце. Переселенцы из Аратты, надеявшиеся переждать там потоп, оказались на жертвенниках. Но что стало с теми немногими, кто вошел в запретный мертвый город среди пустыни?.. Юный государь Аюр не находит себе места. «Море уже угрожает столице, а я по-прежнему не знаю, что делать! Для чего же я был рожден?!» Аратта на краю гибели. Но ее еще можно спасти. Нужны один выстрел и одна песня...

Аратта. Книга 7. Золотые корабли : роман / Мария Семёнова, Анна Гурова. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2023.

Серия: «С.Дж.Маас. Новая фэнтези»

ПИРС БРАУН, «Золотой Сын»

Подобно горным гномам из легенд, в недрах веками трудится народ, называющий себя кастой алых. Ценой невероятных лишений он добывает гелий-3, надеясь накопить его достаточно, чтобы однажды покинуть марсианские норы, окружить планету оболочкой из воздуха и воды, создать на поверхности условия для человеческого существования. И вдруг выясняется, что Марс уже терраформирован; это сделала каста золотых, причем себя золотые считают господами, алым же отвели роль рабов. Чтобы вызволить угнетенный народ и добиться справедливости, организация Сынов Ареса отправляет наверх молодого шахтера Дэрроу, модифицировав его до такой степени, что по внешним признакам он неотличим от своих элитарных сверстников. Удача сопутствует заговорщикам, еще немного, и можно будет нанести правящей верхушке смертельный удар… Но в шаге от победы Дэрроу совершает роковую ошибку.

Золотой Сын : роман / Пирс Браун ; [пер. с англ. Н. Пресс]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2023.

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