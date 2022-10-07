Новинки издательства «ЭксмоДетство»

Дмитрий Емец. «Таня Гроттер и магический контрабас»

Двадцать лет назад вышла первая книга писателя Дмитрия Емца про Таню Гроттер. Благодаря её большому успеху у российских подростков, с 2002 по 2012 автор написал ещё тринадцать романов о приключениях юной волшебницы. Все книги цикла уже не раз переиздавались, и вот, к юбилею — новое перерождение коллекции в потрясающем оформлении художницы Инны Гюнтер.

Если собрать все четырнадцать книг в нужном порядке, то на корешках появится единое изображение магической школы!

В первой книге, “Таня Гроттер и магический контрабас”, дочь светлого мага Леопольда Гроттера, погибшего от рук тёмной колдуньи Чума-дель-Торт, подкидышем попадает к своему дальнему родственнику Герману Дурневу, директору фирмы “Носки секонд-хенд”. Девочка несколько лет терпит насмешки и издевательства четы Дурневых и их дочери Пипы, пока не начинает сталкиваться со сверхъестественными случаями. В результате десятилетняя Таня оказывается в магической школе Тибидохс и узнаёт, что всё это время находилась под охраной сильного талисмана, который у неё попытается украсть та самая Чума-дель-Торт. Именно благодаря ему девочка чудом осталась жива в тот день, когда погибли её родители.

Об авторе: писатель-фантаст и многодетный отец Дмитрий Емец создал несколько серий сказочных повестей, а также множество рассказов для детей. Общий тираж его книг превысил шесть миллионов экземпляров. Вокруг произведений этого автора сплотилась огромная армия поклонников по всей России.Двадцать лет назад вышла первая книга писателя Дмитрия Емца про Таню Гроттер. Благодаря её большому успеху у российских подростков, с 2002 по 2012 автор написал ещё тринадцать романов о приключениях юной волшебницы. Все книги цикла уже не раз переиздавались, и вот, к юбилею — новое перерождение коллекции в потрясающем оформлении художницы Инны Гюнтер.

Дмитрий Емец. «Таня Гроттер и исчезающий этаж»

Таня Гроттер ужасно расстроена. Школа магии Тибидохс практически полностью разрушена и на время её восстановления учеников отправляют по домам. Тане снова предстоит вернуться к дяде Герману и его семейке. Только на этот раз она не собирается терпеть унижение и насмешки, ведь теперь она волшебница и знает пару-тройку заклинаний… Но наступает пора вернуться в Тибидохс. Школа теперь выглядит лучше прежнего. Но вот Исчезающий Этаж… С ним творится что-то странное. Известно, что никто из тех, кто отважился заглянуть туда, не вернулся назад.

«Sonic. Всё или ничего. Комикс». Том 7 (перевод от Diamond Dust)

Дела идут хуже некуда, но сможет ли Соник преодолеть все трудности на своем пути и выйти победителем?

Стальной вирус поглотил весь мир. Ёжик Соник и его друзья прилетели на Остров Ангела — последнее безопасное место на планете, чтобы вместе со старым врагом, Доктором Эггманом, разработать отчаянный план по спасению мира, но для этого им придется победить Смертельную шестерку и отобрать у них Хаос Изумруды.

Гарриет Манкастер. «Мирабель. Капризный денёк (выпуск 3)»

Ну и денёк! У Мирабель он не задался с самого начала! Уилбур слопал все вкусные хлопья на завтрак, волшебная метла перестала слушаться, лучшая подруга не пришла в школу, а вечером… Мирабель случайно превратила папу в лягушку! Как же она расстроена и сердита! Уж лучше она теперь всегда будет одна! Ведь, кажется, её совсем никто не понимает! Но так ли это? Может быть, стоит поделиться своими чувствами с родными? Удастся ли тогда всё исправить? Книги о Мирабель донесут до ребёнка важную мысль: даже если ты не идеален, твоя семья всё равно будет тебя любить и поддерживать! Не стоит бояться ошибок, вместе с любящими родителями и верными друзьями их всегда можно исправить!

Джейсон Р. Рич. «Бравл Старс. Энциклопедия»

Перед вами яркая подробная энциклопедия по игре БРАВЛ СТАРС! Полностью цветное красивое издание, на хорошей бумаге, внутри несколько сотен скринов из игровых моментов, подсказки и ценные советы по выбору стратегии, подробный разбор того, как начать игру, как набирать кристаллы, характеристики персонажей и как играть в Бравл на компьютере.

Это мобильное приложение, которое есть практически на каждом гаджете у современного ребенка. Бравл — многопользовательская игра в реальном времени.

Спайк, Шелли, Эль Примо — с этими персонажами из Бравла знакомы даже те, кто не играет в игру.

Автор энциклопедии – заядлый геймер и автор более двух дюжин подробных руководств по видеоиграм! Он работал в качестве консультанта на крупнейших в мире игровых разработчиков и издателей.

Эйми Картер. «Серия: Анимоксы» «Лисий план»

Год прошёл с того дня, который Саймон Торн предпочёл бы не вспоминать. Саймон живёт обычной жизнью подростка, которой был лишён, пока гонялся за Осколками. Но неожиданно, он столкнулся на улице с девушкой по имени Шарлотта. Она рассказала, что некие Одичалые забрали её сестру, что Саймону, и его брату-близнецу Нолану тоже грозит смертельная опасность. Саймон не хочет ввязываться в новую историю и не воспринимает слова незнакомки всерьёз. Ради чего он должен всё бросить и ехать в Европу? Слишком многих он уже потерял, хватит с него. Но, когда Нолан исчезает, у Саймона не остаётся другого выбора…

Таня Штевнер. «Серия: Девочка с морским сердцем» «Тайна города под водой»

Сверхъестественные способности, настоящие друзья, жизнь, полная приключений, – всё это теперь есть у Алеа! Она и подумать не могла, что однажды найдёт таких единомышленников, как Бен, Сэмми и Тесс, а ещё… впервые в кого-то влюбится! Алеа очень нравится загадочный Леннокс, но ей никак не даёт покоя вопрос: кто же он такой? Вдруг в их прошлом есть что-то общее? Вместе с друзьями Алеа должна найти ответы на эти вопросы. Но для этого им придётся отправиться в опасное путешествие. Куда же оно их приведёт?

В этих чудесных историях есть всё, что обожают дети: дождь из леденцов, дворец из мороженого, дорога из шоколада и даже… учебные конфеты. Съешь такую конфетку — и сразу выучишь все уроки на завтра! А ещё в них спрятаны дворец, который можно ломать, чудесный лифт, на котором можно облететь всю планету за несколько минут и бесчисленное множество самых необыкновенных вещей.

70 интересных, весёлых и мудрых «Сказок по телефону», которые вошли в эту книгу, нам подарили добрые волшебники: самый «детский» писатель Италии Джанни Родари, известная переводчица Ирина Константинова и художник Андрей Крысов. Младшее поколение будет в восторге от необыкновенных историй! А мамы и папы, которым приходится много работать, наконец-то узнают, как не потерять контакт с ребёнком. Хотите узнать, как? Прочитайте эту книгу!

Издание в твёрдом переплёте с частичным лаком. Плотная белая бумага, красочные полноцветные иллюстрации, чёткий, удобный для чтения шрифт.

Джанни Родари. «Серия: Золотые сказки для детей. Родари» «Приключения Чиполлино. Сказки по телефону (ил. В. Челака, А. Крысова)»

Добрые и весёлые книги замечательного итальянского писателя Джанни Родари сначала обрели популярность на русском языке и только потом прославились на родине, а затем и во всём мире. Джанни Родари был признан лучшим писателем Италии, а спустя три года получил высшую награду в детской литературе — премию Ганса Христиана Андерсена.

В книгу вошли всемирно известная сказка Джанни Родари «Приключения Чиполлино» с иллюстрациями Вадима Челака, а также 10 интереснейших историй из цикла «Сказки по телефону» с новыми акварельными рисунками Андрея Крысова.

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