Новинки издательства Freedom

Рейвен Кеннеди. «Блик»

Издательство Freedom радо представить вам долгожданное продолжение бестселлера «Блеск» из цикла «Золотая пленница» Рейвен Кеннеди. Второй роман «Блик» возвращает нас в Орею, где шесть королевств ведут ожесточенную борьбу за власть. Аурен, главная героиня серии, покидает свою золотую клетку и оказывается в самом центре военных событий. Автор посвятила книгу «тем, кто не видит прутьев решетки, но все равно чувствует себя загнанным в клетку».

В первом романе цикла «Золотая пленница» знакомит с миром и обитателями королевства Хайбелл, где правит царь Мидас, да-да, тот самый мифологический герой, обладающий даром все превращать в золото. Главная драгоценность его дворца – девушка Аурен. Когда-то давно Мидас спас ее от гибели, но не ради того, чтобы подарить ей свободу. Он позолотил ее, как и многие предметы своего дворца, и надолго заточил в золотую клетку. Жадность и амбиции Мидаса побуждают его вступить в опасный заговор с правителем соседнего королевства и развязать войну во всей Ореи. Аурен же становится одним из условий этого договора.

И если «Блеск», по сути, стал вводным, ознакомительным романом серии, то в «Блике» вас ожидает настоящий водоворот событий и накал страстей! Аурен вырывается из «золотого» рабства, но снова оказывается в неволе: «Десять лет я жила в золотой клетке царя Мидаса. Но одна ночь изменила все. Теперь я здесь, в плену у армии Четвертого королевства. Не уверена, что смогу выбраться целой и невредимой. Они идут в бой, а я – разменная монета, которая либо погасит огонь, либо развяжет войну».

Девушку ждут суровые испытания и опасные ловушки на пути к свободе. Судьба сводит ее с новыми персонажами, в том числе и с потомком древних волшебных существ – фейри. Кого держать на расстоянии, а кому довериться?

Холли Блэк. «Книга ночи»

Имя Холли Блэк так прочно связано с фейри и молодежной литературой, что уже трудно себе представить автора в каком-то другом амплуа. Название ее культовой серии «Воздушный народ» стало нарицательным, а сама Блэк считается признанным классиком фейри-жанра. Но она решила всех удивить, и после 20-летнего успеха в качестве подросткового автора написала свой первый «взрослый» роман «Книга ночи», а точнее первую часть будущей книжной серии. Это мистическое дарк фэнтези о силе теней и теневой стороне человеческой натуры. Но при этом Блэк сумела остаться верной себе: книга, конечно же, про магию и, несмотря на 50 оттенков темного, она станет ярким событием в мире фэнтези. Событием, которое нельзя пропустить! Выход романа на русском языке ожидается этой осенью в издательстве Freedom.

«Действие «Книги ночи» происходит в мире, похожем на наш, но в котором теневые маги, названные глоамистами, могут управлять тенями – как своими собственными, так и принадлежащими другим», — рассказывает о своем романе Холли Блэк в интервью новостному порталу BuzzFeed.

Тени стали ходовым товаром, самым желанным объектом обладания: люди готовы платить за то, чтобы изменить внешность своих теней или наделить их магическими способностями. Естественно, тень можно украсть или использовать ее как орудие преступления.

В такой суровой реальности приходится существовать главной героине Чарли. В прошлом она была ловким вором и аферисткой, помогая глоамистам проворачивать их темные дела. А теперь пытается жить честной жизнью, подрабатывая барменом. Но у нее это не очень получается, потому что она не находит никакой поддержки извне. Ее «честного» заработка не хватает на аренду квартиры, ее сестра увлечена прокачкой своей собственной тени, а у скрытного и загадочного бойфренда, отношения с которым далеки от идеала, тени и вовсе нет, ее украли. Прошлое не просто преследует Чарли, оно требует расплаты. Девушка оказывается втянутой в новую и опасную игру, ставки в которой слишком высоки, чтобы отказаться или проиграть. И ее темное начало снова берет верх.

«Книга ночи» не только о тенях как таковых, но и той теневой части нашей личности, которую Юнг считал одним из архетипов, тем, что находится за пределами света нашего сознания. «Каждый несет в себе тень», — говорил он. И в романе это утверждение принято за основу. Именно исследование темной стороны человека стало для Блэк наиболее интересным. И по ее признанию, этот роман – самая взрослая вещь, которую она когда-либо писала.

К. Дж. Чарльз. «Повелитель сорок»

Зачем нужно считать сорок, а не ворон? Это вам объяснит любой англичанин, который верит в приметы. В известной считалке говорится о том, что одна встреченная сорока – к печали, а две – к веселью и так далее до девяти. Считалка стала предисловием к новому роману К. Дж. Чарльз, которую заинтересовал вопрос: а что если бы эти рифмы действительно имели значение? Фольклорная интерпретация сорок как символичных и магических птиц-предвестниц легла в основу сюжета.

Место и время действия романа – Англия викторианской эпохи, которую так любит сама К. Дж. Чарльз: «Я предпочитаю исторические сеттинги. Викторианская эпоха всегда была площадкой для моего воображения. Мне нравится атмосфера, и я читаю большое количество викторианско-эдвардианских криминальных романов»

Главный герой Люсьен Крэйн, титулованный граф, возвращается после смерти отца и брата в Англию из Китая, где прожил 20 лет. Вернувшись на родину, он начинает испытывать внезапные приступы хандры с порывами к самоубийству. Его слуга Меррик предлагает обратиться за помощью к магу. Стивен Дэй, маг и юстициар, соглашается помочь лорду, несмотря на давнюю ненависть к его семье. Вскоре Стивен понимает, что перед ним очень необычный аристократ, лишенный предрассудков, с загадочными татуировками в виде сорок. История семьи Крейнов оказывается более запутанной, чем представлялось поначалу. Лорд втянут в паутину заговоров, и если Стивен не сможет найти выход – обоих ждет гибель…

К. Дж. Чарльз – не новичок в мире литературы, она 20 лет проработала редактором британского издательства и написала несколько неизданных произведений. «Повелитель сорок» – ее первый опубликованный роман, включенный в 2021 году журналом Oprah Magazine в список 27 величайших любовных романов.

Именно «Повелитель сорок» принес писательнице неожиданную славу и, кроме того, сделал ее одной из самых популярных авторов квир-литературы (рассказывающей об однополых отношениях).

Да, главная любовная линия в романе не традиционна, но интригующий детективный сюжет и захватывающее драматичное действие смещает акценты и делает прочтение книги невероятно интересным даже для тех, кому не близка квир-культура.

Мара Вульф. «Египетские хроники. Скипетр света»

В сентябре 2022 года вышел первый роман нового цикла Мары Вульф “Египетские хроники” — “Скипетр света”. Это фэнтези категории 18+, основанное на мифологии Древнего Египта. Автор предлагает собственную трактовку известных исторических событий.

Давным-давно, когда мир был населён богами, ангелами и джиннами, случилась Великая война. Атлантида затонула вместе со всеми произведениями искусства и артефактами своего народа. Но один из них, Скипетр Света, был спасён бессмертными. Вплоть до наших дней этот магический предмет находился где-то в человеческом мире.

Девушка по имени Нефертари, которая изучает историю искусств и по совместительству является профессиональной охотницей за сокровищами, получает заказ на Скипетр Света. Заказчик, ангел смерти Азраэль, угрожает героине в случае отказа умертвить её больного брата Малакая. Ради брата Нефертари готова на всё.

Роман “Скипетр света” наполнен мистикой и азартом, знакомыми именами древних богов и современными явлениями и персонажами. Книга обещает стать самой рейтинговой из всех работ Мары Вульф. На немецком Amazon роман собрал уже 5 тысяч восторженных отзывов.

Об авторе: Немецкую писательницу Мару Вульф смело можно назвать культовой в жанре фэнтези для young adult. Её циклы “Сёстры-ведьмы” и “Ангельская сага” имели огромный успех во всём мире. Начав публиковаться всего 10 лет назад, Мара Вульф издала уже более 25 книг. В одной только России продано более 110 тысяч экземпляров. Помимо огромных тиражей об успехе Мары Вульф говорят и премии — Indie-Author-Prize на Лейпцигской книжной ярмарке, «Лучшее фэнтези 2014» — от крупнейшей читательской платформы Германии «Lovelybooks».

Эмили Тьед. «Эта жестокая грация»

Ради спасения страны от летающих демонов каждые пять лет одаренная богами девушка-Финестра, новая правительница, должна заключать брак с Фонте – партнером, обладающим магией. Объединив силы и усилив магию двукратно, этот священный союз сохранит мир на земле. Но Алесса, недавно ставшая Финестрой, будто проклята: ее прикосновение убивает. Трижды она стала вдовой, убив всех своих Фонте. Вот-вот наступит день, когда войско демонов погрузит страну девушки в вечный мрак. Народ недоволен и уже не верит Алессе. Когда уличный священник убеждает всех, что убийство нынешней Финестры – единственный выход, поднимается бунт. Отчаявшись, Алесса уже не верит, что выживет. Но случайная встреча с Данте, изгоем-убийцей с меткой на теле, дает ей надежду. Он может стать ее новым защитником, телохранителем. Однако девушка еще не подозревает, что Данте готов пойти на самое страшное предательство. Только у него ключ к спасению Алессы и к ее сердцу. И только он может помочь девушке с ее даром. Или уничтожить ее…

Ким Нина Окер «Ложь в твоем поцелуе»

Давным-давно боги управляли сменой времен года. По их воле распускались цветы, опадали листья, а реки покрывались льдом. Но боги оставили землю и избрали четыре семьи, каждая из которых отвечает за свой сезон. Однако с незапамятной поры существовал и пятый сезон, контролирующий, чтобы равновесие между остальными не было нарушено. Но впоследствии он стал легендой… Блум родилась в семье хранителей Зимнего дома. Ее силы не проявлялись до тех пор, пока нынешнего Стража зимы не обнаружили мертвым. Теперь девушка должна передать амулет времен года наступающему сезону – весне. Но Блум еще не подозревает, что одной встречи и одного поцелуя будет достаточно, чтобы подвергнуть опасности не только собственную жизнь, но и весь мир.

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