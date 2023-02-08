Вышел новый роман создателя знаменитого цикла о сыщике Мэтью Шардлейке

В издательстве «Азбука» вышел исторический детектив шотландского писателя Кристофера Джона Сэнсома «Зима в Мадриде». Это внесерийный шпионский триллер от создателя нашумевшего семитомного цикла о Мэтью Шардлейке, сыщике на службе Генриха VIII Тюдора. «Зима в Мадриде» впервые публикуется на русском языке.

Зима в Мадриде : роман / К.Дж. Сэнсом ; [пер. с англ. Е. Бутенко]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2023

Время и место действия новой книги Сэнсома – Испания, начало 40-х годов. Главный герой – Гарри Бретт, переводчик, нанятый британской секретной службой для выполнения миссии в Мадриде, разрушенном Гражданской войной. «Гарри должен установить контакт с Сэнди Форсайтом, старым школьным другом, который, по данным британской разведки, занимается сомнительным бизнесом. А в это время подруга Сэнди, Барбара Клэр, выполняет собственную секретную миссию — пытается найти своего бывшего любовника Берни Пайпера, воевавшего на стороне интернациональных бригад и пропавшего без вести в одном из сражений. Гарри, Сэнди и Барбара оказываются вовлеченными в опасную игру, их судьбы переплетаются и неумолимо ведут к драматической и захватывающей дух кульминации романа…»

К. Дж. (Кристофер Джон) Сэнсом – британский писатель из Эдинбурга, Шотландия. Прославился циклом романов о Мэтью Шардлейке, горбуне-детективе времен английского короля Генриха VIII. Лауреат премии Ассоциации детективных писателей Великобритании, а также премии «Sidewise Awards» за лучшее произведение года в жанре альтернативной истории (роман «Доминион», 2012).

Перевод с английского Евгении Бутенко.

«В умелых руках Сэнсома история, персонажи и не поддающийся определению дух места сливаются и превращаются в повествование, которое захватывает читателя на протяжении всей книги… сплетая воедино неопровержимые факты с романтическим вымыслом, — его мрачный зимний триллер пробирает до костей», — Literary Review

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