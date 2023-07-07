Новинки издательства «ЭксмоДетство» в июле

Эндрю Питерсон – Чудовище лощин (#3), 12+

Третья книга в серии-бестселлере «Сага о семье Игиби». Предыдущие книги: «На берегу Тёмного моря» и «Чёрная Карета» покорили сердца детей и взрослых по всему миру. Истории написаны в лучших традициях «Хроник Нарнии» и «Волшебника из страны Оз».

Ледяные прерии позади. Теперь у семьи Игиби осталась одна надежда на спасение – Зелёные лощины. Может быть, там героям удастся спрятаться от Клыков… Но в этом укромном и цветущем краю есть свои опасности. Кто же на этот раз угрожает Джаннеру, Лили и их младшему брату? Страшные существа из Чёрного леса, суровые лощинцы или главный неизменный враг детей Наг Безымянный? Удастся ли детям Игиби защитить друг друга на этот раз?

Катя Брандис – Двенадцать секретов, 12+

Долгожданное продолжение серии-бестселлера «Дети леса». Новые уникальные истории, раскрывающие секреты любимых героев, и цветные вклейки внутри.

Двенадцать уникальных историй – двенадцать незабываемых весёлых приключений! Как жила Холли в приюте до того, как поступила в школу «Кристалл»? Почему Джефри и Клифф стали лучшими друзьями? Как на самом деле Лу относилась к Карагу? И что связывает Дориана и Нелл? Узнай эти и другие секреты детей леса!

Зак Горман – Катастрофа в Равен Брукс. Графический роман, 16+

Графический роман по мегахиту «ПРИВЕТ, СОСЕД!». Отличный подарок для всех, кто любит ужасы и книги по играм! В этой книге вы впервые окажетесь в гнезде Человека-Ворона и посетите жутковатую заброшенную метеостанцию!

Реджина и Прил, сводные сестры, остаются дома одни, и именно в этот вечер в городе объявляют штормовое предупреждение! Вышки связи сломаны, дозвониться родителям не получается, и девочкам не остаётся ничего другого, кроме как уехать из города. И, как назло, в пути машина ломается. К счастью, незнакомец на огромном грузовике, представившийся мистером Питерсоном, предлагает подбросить их до ближайшей заправки. Но что это за чёрные перья торчат у него из бардачка?.. Может быть, он как-то связан с историями о загадочном Человеке-Вороне?

Гарриет Манкастер – Волшебство в крапинку, 6+

Новая история в серии-лонгселлере «Изадора Мун», которая поможет ребёнку преодолеть неуверенность в себе и страх ошибки.

Контрольная по математике?! Изадора очень её боится: кажется, этот предмет совсем не даётся феям и вампирам. А что, если придумать какую-нибудь хитрость и не пойти в этот день в школу? Кузина Мирабель подсказала ей необычный способ: подхватить волшебную ветрянку! Но такая ли это хорошая идея? Может быть, стоит как следует позаниматься и побороть свой страх? Изадора должна разобраться!

Татьяна Севостьянова – Дневник благодарности и успеха, 6+

Дополнение к первой книге «#ХОЧУСОБАКУ, или Практическое руководство по исполнению желаний». Это целая серия книг, призванных помочь научиться воплощать свои цели и мечты, позитивно мыслить, уметь находить радость в каждом дне и верить в себя и свой успех.

Нам всем есть за что себя поругать, пообещать «всегда» или «никогда больше» и похвалить. Только как обратить эти слова себе в помощь? На помощь придёт этот дневник! День за днём хвали себя за успехи, отмечай вещи, за которые нужно поблагодарить мир, принимай и осмысляй неудачи и поражения. Так ты незаметно научишься относиться к себе более чутко, поймёшь, чего ты хочешь на самом деле и как планомерно добиваться выполнения своих желаний. Никаких чудес! Только магия реальности.

Антуан де Сент-Экзюпери – Маленький принц. Стань соавтором знаменитой книги (рис. автора), 6+

Есть книги, которые мы перечитываем в разном возрасте и каждый раз открываем для себя что-то новое. У вас есть возможность сохранить отпечаток своей личности в величайшем мировом бестселлере. В каждой главе есть увлекательные и креативные вопросы и задания.

Знаменитая сказка-притча Антуана де Сент-Экзюпери открывает людям удивительный, манящий мир, наполненный любовью, светом и искренностью. Эта книга помогает понять, что каждый из нас – немножко Маленький принц. Надо просто пройти с золотоволосым мальчуганом по его пути и найти в своём сердце ответы на очень важные вопросы. Страницы этой книги помогут вам сохранить их на долгие годы. Сотворите ваш уникальный мир вместе с Маленьким принцем!

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