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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Григорьев Алексей

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Алексей Станиславович Григорьев (1949—2002) родился в Курске. В 1973 окончил художественно-графический факультет Московского педагогического института им. В.И. Ленина. В 1976 был принят в члены Союза художников СССР. С 1972 начал активно выставляться. Был награжден медалями за работы, показанные на Всесоюзной квадриеннале скульптуры в Риге (1988) и Московской выставке скульптур (ВДНХ, 1990). Принимал активное участие в квартирных выставках совместно с художниками нонконформистами.

Григорьев-1980-е
Фото предоставлено пресс-службой Галереи pop/off/art

В 1980-е годы отдельные работы А. Григорьева в жанре парковой и монументальной скульптуры появились в Уфе («Мальчик с деревом», 1988), Нижнем Новгороде («Благовещение», 1989), Тюмени («Возрождение жизни»), Тростянце (Украина, 1986) В 1984 Григорьев принял участие в создании парка скульптур в центре Ташкента.

В 1990-е занимался книжным иллюстрированием («Стихи для детей» Даниила Хармса, поэзия Аннегрет Голин, «Котлован» и «Чевенгур» Андрея Платонова). В соавторстве с Даниэлем Метлянским создал парный памятник (Москва-Берлин): в Москве возле центра им. А.Д. Сахарова и в центре Берлина установлены два фрагмента разрушенной берлинской стены. Работы Григорьева находятся в собраниях Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (Москва), в Государственной Третьяковской галерее (Москва), в Московском музее современного искусства (Москва), в Курской картинной галерее им. А. А. Дейнеки (Курск), в музее истории города Обнинска, в музее Haus am Checkpoint Charlie (Берлин), в парке скульптур под открытым небом «Музеон» (Москва).

Умер в 2002 году в Москве.

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