Новогодний концерт в поддержку семей защитников Донбасса «Мои герои. Люблю, верю и жду» провел фонд Оксаны Федоровой

28 декабря 2022 года в Колонном зале Дома Союзов состоялся благотворительный концерт «Мои герои. Люблю, верю и жду» в поддержку семей военнослужащих, добровольцев и мобилизованных, участвующих в специальной военной операции.

Открывая концерт, Оксана Федорова отметила: «Сегодня как никогда, важна взаимная поддержка и консолидация нашего общества под эгидой традиционных национальных духовных ценностей, принципов гуманизма, милосердия и патриотизма. А музыка всегда была и будет мощной объединяющей силой, которая укрепляет моральный дух защитников Родины, дает семьям силы верить и ждать своих родных, ни на секунду не сомневаться в Победе».

До начала концерта новогоднее настроение для маленьких зрителей создавали Дед Мороз и веселые клоуны, которые устроили ребятам мастер-классы и научили их интересным фокусам.

Программу концерта «Мои герои. Люблю, верю и жду» составили известные песни и композиции на патриотическую и новогоднюю тематику в исполнении Оксаны Федоровой и солистов Образцово-показательного симфонического оркестра войск национальной гвардии России: Алексея Толстокорова, Ильи Хардикова, Дмитрия Чеботарева и Альберта Жалилова в сопровождении Оркестра. Также в концерте принял участие ученик ДМШ им. Й. Гайдна Илья Понти, победитель Международного конкурса юных музыкантов «Моя Россия: музыкальное путешествие», который с 2021 года проводится Фондом Оксаны Федоровой.

В качестве почетного гостя с приветственным словом к участникам концерта выступил Сергей Миронов, Председатель Социалистической Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ, руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» в Государственной Думе Федерального Собрания РФ. В своем обращении Сергей Миронов отметил, что в том, что концерт проходит в Колонном зале Дома Союзов, есть глубокий символизм: «Здесь был Александр Пушкин, читал свои стихи Михаил Лермонтов, именно в этом зале впервые 29 марта 1942 года была исполнена седьмая симфония Дмитрия Шостаковича. Действительно, не случайно, что мы сегодня здесь собрались, – уверен депутат. – Хочу пожелать всем нам Победы, и она обязательно будет. Иного не дано. Россия никогда не проигрывала. Как бы тяжело ни было, она всегда выходила победительницей. Так будет и сейчас. Сегодня мы сердца и помыслы обращаем к тем, кто с оружием в руках защищает наше будущее, и говорим: скорее возвращайтесь, обязательно возвращайтесь целыми и невредимыми, возвращайтесь с Победой».

Концерт посетили более 700 зрителей - семьи участников СВО, ветераны, военнослужащие Национальной гвардии РФ, представители волонтерских организаций, а также участники общественного движения «Наша Zабота», выступившее партнером концерта. Ведущим концерта выступит Максим Завидия - певец, ведущий, участник шоу «Голос», амбассадор фонда Оксаны Федоровой.

Фото – Владимир БАРАБАНОВ

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