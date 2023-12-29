Новогодний сюрприз от фиксиков и Riki Music

Riki Music представляет ещё один музыкальный подарок для всех поклонников анимации ГК «Рики» – трек «Новый год» от проекта «Фиксики».

Над проектом работала та же команда, что и на легендарных «Фиксипелках». Автор слов – Алина Симонова. Она же написала такие композиции для «Фиксиков» как «Барабан», «Зонтик», «Фонарик» и другими.

«На пороге Нового года всегда хочется верить в чудо. А для меня, как для автора текста новогодней фиксипелки - чудо, что вы её услышите и, возможно, даже споёте слова, которые я написала для вас, хоть мы даже не знакомы. Успейте загадать заветное желание, пока фиксипелка звучит, и пусть оно сбудется! С Новым годом! Что-то новое начинается!», – прокомментировала новость Алина Симонова.

Автор музыки – Станислава Мишина, известная поклонникам по песням «Простой карандаш», «Хомосмартфонус», «Зоодиско» и другими, отметила:

«Чудеса под Новый год случаются и с песнями! Это первая работа, в которой я стала автором музыки, а текст был написан талантливой певицей Алиной Симоновой. В тандеме получился забойный новогодний трек, в который мы очень верим. И всегда очень ждем отзывов, это сильно заряжает на дальнейшее творчество».

В списке исполнителей новогоднего трека от Фиксиков: Андрей Чирков, Андрей Козловский, Эмилия Коломыцева, Анастасия Васкауцан.