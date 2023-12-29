Певица Света выступила в баре Сергея Жукова

В баре Сергея Жукова в Одинцово – выступила певица Света!

Большой концерт звезды дискотек 90-х в живом формате исполнила любимые хиты: «Твои глаза»», «А может да, а может нет», «Хватит довольно» - эти и многие другие песни Света исполнила гостям в «Руки ВВерх! Бар!» Одинцово. Все билеты на выступление певицы были распроданы, в зале был полный аншлаг. Послушать полюбившиеся хиты пришли и те, кому нет еще 20, знающие песни певицы наизусть с конца 90-х.

Певица Света (Светлана Колтунова) стала популярна на рубеже 90-х, собирая полные залы. Ее хиты возглавляли музыкальные хит-парады и звучали буквально на всех радиостанциях страны. На протяжении десятилетий звезда оставалась преданной своей карьере и собрала постоянную аудиторию почитателей своего таланта.