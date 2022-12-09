В Москве проходит Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров

В фестивале принимают участие более 500 деятелей театрального искусства и более 17 тысяч участников со всей России. Площадками для проведения фестиваля станет театр им. Вахтангова, «Флакон», концертный зал «Зарядье», инновационный центр «Сколково» и ГУМ. Накануне открытия фестиваля в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная ВФТМ.

Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров (ВФТМ) объединит представителей частных и государственных театров самых разных масштабов. Предполагается плотная программа с обсуждением насущных вопросов: взаимодействие с учредителями, фандрайзинг, авторские права, продажа билетов, привлечение аудитории, поиск ресурсов для запуска проекта и т.д. В качестве спикеров выступят ведущие театральные топ-менеджеры. Программа сформирована и поддержана Президентским фондом культурных инициатив.

Руководителем фестиваля стал Кирилл Крок — директор Театра имени Вахтангова и один из самых успешных театральных менеджеров России. Он подчеркнул, что основной акцент сделан на практическом опыте и реальных, уже реализованных проектах. Чтобы составить наиболее полную картину, в фестивале примут участие не только театральные менеджеры, но и представители министерств:

«В дискуссии примут участие театральные деятели России и несколько региональных министров культуры, которые расскажут, как они видят сферу регулирования творческих и организационных процессов в такой хрупкой сфере, как театр и культура в целом».

Мероприятия фестиваля доступны для всех желающих, они будут проходить в онлайн-формате. «Участники будут делиться опытом реализации проектов от задумки до ее воплощения в жизнь, причем важен здесь как положительный, так и отрицательный опыт», — подчеркнул Кирилл Крок.

Вахтанговский фестиваль не ограничен несколькими днями. На протяжении всего года проходят различные мероприятия и лаборатории. Подробнее об этом рассказала помощник руководителя ВФТМ Наталия Сергиевская:

«У нас есть ВФТМ-лаборатории. В том году их было три, в этом — уже девять. Это такой формат, когда самые успешные директоры, менеджеры и продюсеры учат своих коллег из регионов разным форматам: писать гранты, продавать билеты, придумывать пиар-поводы. Мы работаем над этим весь год, у нас нет момент выключения. Что еще важно: в этом году у нас пройдет питчинг идей режиссеров. Как ни крути, театр — это два крыла — творческая часть и административная. В этом году от слушателей было очень много вопросов на тему того, где же искать режиссеров и где брать идеи. Сейчас такое время, когда много директорских театров, худруков не хватает на всю страну. Поэтому мы ввели формат, где режиссеры в рамках 5 минут будут защищать идеи будущих спектаклей. Надеемся, что кто-то выберет себе подходящего режиссера и осуществит идею в театре».

В рамках фестиваля также будет проведена Вахтанговская премия в области организации театрального дела. Среди десяти финалистов выберут трех победителей, которых отметят специальными денежными призами и дипломами. Заместитель директора Московского Губернского театра, член оргкомитета ВФТМ Игорь Леонидович Колобов-Тесля рассказал о том, как возникла премия:

«Это уникальная премия, так как она первая в нашей стране посвящена театральным менеджерам. Мы, как люди, которые находятся внутри профессии, видим множество замечательных театральных менеджеров, которые совершают тектонические сдвиги и преобразования в театральной сфере. Конечно, нам бы очень хотелось их поддерживать, именно так и родилась эта премия».

Игорь Леонидович подчеркнул, что выбрать победителей премии очень непросто, так как каждый проект уникален, самодостаточен и самобытен. А самое главное, что премия касается как продюсерских проектов, так и преобразований внутри театра, которые включают такие незаметные, на первый взгляд, вещи, как ремонт, техническое оснащение, обустройство гардероба и многое другое.

Принять участие в ВТМФ могут все желающие, хотя организаторы признались, что многим пришлось отказать в очном присутствии, так как ни одна площадка не может вместить реальное количество желающих поучаствовать в фестивале. Однако записи встреч останутся в открытом доступе и будут доступны для всех уже после окончания фестиваля.

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