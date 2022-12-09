Новый музыкальный проект domarta представил свой дебютный трек «Дымом»

Молодой человек, дизайнер из альтернативной питерской тусовки привлек всеобщее внимание своим треком, встав к микрофону на вписке. После чего друзья сказали, что он должен выпустить свой сольный трек, ведь он обладает потенциалом большого артиста. Так состоялся спор, что если до марта 2023 года трек не стрельнет, артист закончит свою экспериментальную карьеру и вернется к основной деятельности.

Благодаря друзьям, парень решил, что готов записать трек. Автором стал сам исполнитель. Актуальный текст песни для молодой аудитории тоже его авторства. Он решил что пусть он и никто, но его музыка не хуже чем у группы «Три дня дождя», «Пошлая Молли», «FISHY”. Релиз «Дымом» - чистый эксперимент молодого человека, который всегда помогал визуально оформлять релизы других музыкантов.

Как говорит про свой трек сам артист: «Сильнее, чем скучать по близким людям, можно только по незнакомцам. Порой всего одного случайного взгляда достаточно для того, чтобы механизм внутри увеличил обороты и пустил эндорфины по венам.

Это и стало лейтмотивом будущего поп-рок хита «Дымом», где легкий едкий мотив и танцевальный грув перебиваются с ощущением бабочек в животе и нарастающей меланхолией».

Релиз можно услышать на всех цифровых площадках.

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